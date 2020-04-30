В ВОЗ попросили помощи у России в борьбе с эпидемией в Средней Азии

"Я хотел бы попросить вашей помощи в привлечении экспертов ваших центров для участия в работе экспертной миссии", — заявил он.

Подчеркивается, что в этих странах увеличилось число погибших от атипичной пневмонии, несмотря на отсутствие случаев заражения коронавирусом. Клюге отметил важность российской помощи с технической и политической точки зрения.

"Меня очень беспокоит существующая ситуация (в этих странах. — Прим. Ред.)", — подчеркнул он.

Клюге попросил Россию передать лидерам Таджикистана и Туркмении, чтобы они внимательно относились к рекомендациям ВОЗ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, представитель ВОЗ выразил благодарность российским коллегам за информацию о разработке вакцин против коронавируса.

Пандемия COVID-19

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.