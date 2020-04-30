В ВОЗ попросили помощи у России в борьбе с эпидемией в Средней Азии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркмении, пишет телеканал РЕН ТВ.
"Я хотел бы попросить вашей помощи в привлечении экспертов ваших центров для участия в работе экспертной миссии", — заявил он.
Подчеркивается, что в этих странах увеличилось число погибших от атипичной пневмонии, несмотря на отсутствие случаев заражения коронавирусом. Клюге отметил важность российской помощи с технической и политической точки зрения.
"Меня очень беспокоит существующая ситуация (в этих странах. — Прим. Ред.)", — подчеркнул он.
Клюге попросил Россию передать лидерам Таджикистана и Туркмении, чтобы они внимательно относились к рекомендациям ВОЗ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, представитель ВОЗ выразил благодарность российским коллегам за информацию о разработке вакцин против коронавируса.
Пандемия COVID-19
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф