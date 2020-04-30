Сенатор рассказал о влиянии продуктов с ГМО на ситуацию с коронавирусом

"Сейчас мы видим рост заболеваемости среди граждан среднего возраста, тех, кому 30-40 лет. Их детство и юность пришлись на конец 90-х годов, когда отечественное сельское хозяйство было в упадке и на этом фоне в страну хлынули зарубежные продукты с содержанием ГМО. Все мы помним "ножки Буша", чипсы в ярких упаковках", - сказал парламентарий.