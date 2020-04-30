Сенатор рассказал о влиянии продуктов с ГМО на ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди граждан среднего возраста может быть связан с тем, что их детство и юность пришлись на конец 90-х годов, когда в страну из-за рубежа ввозились продукты с содержанием ГМО, негативно влияющие на иммунитет, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Сейчас мы видим рост заболеваемости среди граждан среднего возраста, тех, кому 30-40 лет. Их детство и юность пришлись на конец 90-х годов, когда отечественное сельское хозяйство было в упадке и на этом фоне в страну хлынули зарубежные продукты с содержанием ГМО. Все мы помним "ножки Буша", чипсы в ярких упаковках", - сказал парламентарий.
Он отметил, что эксперты неоднократно говорили о негативном влиянии ГМО-продуктов на защитные функции организма человека, особенно в раннем возрасте. При этом сейчас человек может вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.
"Граждане старшего возраста, прожившие большую часть жизни при Советском Союзе, когда хорошо была развита собственная пищевая промышленность, наоборот, могли сохранить полученный ранее иммунитет, который помогает им пережить пандемию", - полагает Рязанский.
Законодатель подчеркнул, что благодаря правильной государственной политике удалось навести порядок на продовольственном рынке страны, однако еще есть над чем работать.
"Необходимо активнее формировать хорошие привычки к здоровым продуктам, отказываться от сладкой газировки и другой вредной продукции", - сказал Рязанский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.