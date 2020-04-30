Песков рассказал про определение новых дат празднования 75-летия Победы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новые даты проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут определены с учетом динамики по эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии, новые даты проведения. Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств - сейчас никто не скажет", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, говоря о возможных сроках проведения праздничных мероприятий и приглашении иностранных гостей.
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