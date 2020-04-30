Песков оценил влияние пандемии на отношения России с Западом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает возможным говорить о переломе и потеплении в отношениях России и Запада на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
"Я не думаю, что можно говорит о каких-то, знаете там, переломах, все спешат говорить о каком-то потеплении, еще о чем-то. Я не думаю, что это произойдет. В данном случае речь идет просто о взаимодействии в кризисных условиях. Оно было всегда и будет всегда", - заявил Песков в интервью RTVI.
По его мнению, отношения РФ и Запада по факту не изменились.
"Я не думаю, что они по факту изменились. Действительно происходит общение (Владимира) Путина с его коллегами из других стран. И это общение, оно, собственно, никуда и не уходило в тех областях, которые представляли взаимный интерес и взаимную выгоду", - сказал Песков.
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Он отметил, что Путин часто в последнее время общался с президентом США Дональдом Трампом, "потому что ситуация на нефтяном рынке была катастрофическая, и она требовала координации усилий и взаимных действий".
"Путин общался с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном еще до пандемии, и наверное, это прежде всего обусловлено тем, что президент Макрон имеет очень широкое видение международное, которое позволило ему еще до начала этой пандемии принять формулу, что да, у нас есть очень много разногласий, но это не повод для того, чтобы прекращать общение, потому что урегулировать эти разногласия можно только путем диалога. Это именно то, что ближе всего Российской Федерации, ближе всего президенту Путину", - сказал Песков.
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