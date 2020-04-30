Названы сроки пика эпидемии коронавируса

Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире Первого канала

"По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости", — сказал эксперт.

По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.

"Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости", — подчеркнул Акимкин.

Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор.

"Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно", — заключил он.

Пандемия COVID-19

В мире, согласно статистике ВОЗ , более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания

Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран Китай . В стране 99 399 зараженных (большинство из них в Москве), 972 человека умерли, 10 286 поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф