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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T09:26
https://ria.ru/20200430/1570777379.html
Названы сроки пика эпидемии коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570293780_0:0:2104:1184_1036x0_80_0_0_4f451aedc7f1cd11553c114977ebf57c.jpg
РИА Новости

Названы сроки пика эпидемии коронавируса

03:17 30.04.2020 (обновлено: 09:26 30.04.2020)
296449
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире Первого канала.
"По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости", — сказал эксперт.
По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.
"Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости", — подчеркнул Акимкин.
Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор.
"Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно", — заключил он.

Пандемия COVID-19

В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция.
Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай. В стране 99 399 зараженных (большинство из них в Москве), 972 человека умерли, 10 286 поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
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Популярные комментарии
Пик и спад этой ахинеи будет тогда, когда решат наверху. Сразу нарисуют соответствующие цифры для статистики.
30 апреля, 06:57
nnuxser
80411026
Ну да, на земле все от всевышнего зависит. Как он решит такая и статистика будет.
30 апреля, 07:22
ANAndy Nov
2451007
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