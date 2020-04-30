Назван самый полезный способ приготовления кофе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Почитателям кофе стоит задуматься, как его готовить, чтобы не навредить организму. Полезными рецептами в интервью Почитателям кофе стоит задуматься, как его готовить, чтобы не навредить организму. Полезными рецептами в интервью радио Sputnik поделилась первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.

Кофе можно пить и черный, и с молоком. Главное — знать меру и хитрости приготовления этого ароматного напитка.

"Для меня, как для врача в прошлом, польза — это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен. Такой фильтр задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний, типа атеросклероза и так далее", — рассказала радио Sputnik Ольга Игнатьева.

Так что, если вы любите черный кофе, рекомендуется готовить его капельными способами через бумажный фильтр, на котором остаются вещества, способствующие повышению уровня холестерина. Однако есть рецепты, для которых эта рекомендация не подходит.

"Если вы любите пить эспрессо, его невозможно фильтровать через бумажный фильтр. Можно просто пить и следить за уровнем жиров в организме, холестерином и так далее", — отметила эксперт.

Кофе в турке — менее полезный вариант. Тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, важно только знать меру.

"Наиболее вредный вариант — если слишком много пить кофе. И варить несколько турок в день", — пояснила в беседе с радио Sputnik Ольга Игнатьева.