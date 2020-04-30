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2020-04-30T13:13
https://ria.ru/20200430/1570777323.html
Назван самый полезный способ приготовления кофе
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РИА Новости

Назван самый полезный способ приготовления кофе

03:10 30.04.2020 (обновлено: 13:13 30.04.2020)
193072
© РИА Новости / Павел ЛисицынКофе с сахаром
Кофе с сахаром
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Почитателям кофе стоит задуматься, как его готовить, чтобы не навредить организму. Полезными рецептами в интервью радио Sputnik поделилась первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.
Кофе можно пить и черный, и с молоком. Главное — знать меру и хитрости приготовления этого ароматного напитка.
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"Для меня, как для врача в прошлом, польза — это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен. Такой фильтр задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний, типа атеросклероза и так далее", — рассказала радио Sputnik Ольга Игнатьева.

Так что, если вы любите черный кофе, рекомендуется готовить его капельными способами через бумажный фильтр, на котором остаются вещества, способствующие повышению уровня холестерина. Однако есть рецепты, для которых эта рекомендация не подходит.
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"Если вы любите пить эспрессо, его невозможно фильтровать через бумажный фильтр. Можно просто пить и следить за уровнем жиров в организме, холестерином и так далее", — отметила эксперт.

Кофе в турке — менее полезный вариант. Тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, важно только знать меру.

"Наиболее вредный вариант — если слишком много пить кофе. И варить несколько турок в день", — пояснила в беседе с радио Sputnik Ольга Игнатьева.

Что касается кофе с молоком, то главное — не превращать его в полноценный десерт. Конечно, есть соблазн добавить в чашку сахар, сироп или жирные сливки вместо молока. Да, раз в неделю можно себе позволить подобное калорийное удовольствие. Но если чаще — через какое-то время набранные килограммы дадут о себе знать.
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Общество
Популярные комментарии
Ну почему даже такую интересную темы ваша редакция раскрыть не может ? В статье ничего нет полезного .. кроме избитых фраз - полезно, вредно и очень вредно .... а почему не написать о разных сортах кофе произрастающих на разных континентах ? О разновидностях приготовления ? А воздействии температуры и времени приготовления .. о разных точках зрения возникающих в разные времена ценности кофе ..да что с вами ? Неужели настолько все плохо ?
30 апреля, 03:30
MMMaxim Maximov
16951006
т.е. суть статьи сводится к "используйте бум. фильтры"? а какой был кричащий заголовок, мда...
30 апреля, 04:45
sside.box
13730005
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