Песков назвал "плохой приметой" возможное новое назначение Саакашвили

"Вроде бы - как я читал сообщения СМИ - вроде бы от этой идеи отказались уже. Можно сказать: ну и слава богу. Скажу так: Саакашвили - это, конечно, очень плохая примета. Это очень плохая примета для Грузии - страна развалилась; ничего хорошего Одесса не получила - для Одессы тоже плохая примета", - добавил представитель Кремля.