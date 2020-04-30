Песков назвал "плохой приметой" возможное новое назначение Саакашвили

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике счел "очень плохой приметой".
"Это не наше дело. И не наше дело, кто работает в правительстве Украины. Это дело украинцев", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI на просьбу прокомментировать возможность назначения Саакашвили в украинский кабмин.
"Вроде бы - как я читал сообщения СМИ - вроде бы от этой идеи отказались уже. Можно сказать: ну и слава богу. Скажу так: Саакашвили - это, конечно, очень плохая примета. Это очень плохая примета для Грузии - страна развалилась; ничего хорошего Одесса не получила - для Одессы тоже плохая примета", - добавил представитель Кремля.
По его мнению, "плохой приметой" этот политик стал и для экс-президента Украины Петра Порошенко, трудоустроившего его в качестве главы Одесской области.
"Тоже, скажем так, рейтинги чуть-чуть у него (Порошенко) припали после этого. Поэтому, может быть, и к лучшему так. Но опять же: это дело не наше", - заключил Песков.
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