Песков прокомментировал вероятность визита Трампа на парад Победы

"При всем уважении, парад все-таки проводится не для Дональда Трампа. Парад проводится для нас, для россиян - для наших ветеранов, для потомков этих ветеранов, для потомков поколения победителей. Это святой действительно праздник, и (президент РФ Владимир) Путин об этом сказал в своем выступлении", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, говоря о переносе парада и возможности приезда мировых лидеров, в частности, Трампа.