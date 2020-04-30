Мэр Усть-Кута заявил, что чиновник просил замять дело с попыткой поджога

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что первый заместитель главы Усть-Кутского района, которого задержали накануне с другими представителями администрации района, предложил ему "договориться".
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от города Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали чиновников. Они прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином. Их заподозрили в намерении поджечь лес. Сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат Душину.
"Он (первый заместитель главы района. — Прим. ред.) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять", — рассказал мэр Усть-Кута.
Он уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались. При этом у первого заместителя главы Усть-Кутского района якобы "вывернута ключица".
Ранее стало известно, что информацию о попытке поджога проверит прокуратура Иркутской области.
29 апреля, 15:59В ЕР прокомментировали ситуацию с поджогом лесов в Усть-Куте