Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T10:21
https://ria.ru/20200430/1570775980.html
Мэр Усть-Кута заявил, что чиновник просил замять дело с попыткой поджога
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570720719_0:241:2000:1366_1036x0_80_0_0_1eefb77577bb058419a1e36ab7c1f7dd.jpg
РИА Новости

Мэр Усть-Кута заявил, что чиновник просил замять дело с попыткой поджога

01:50 30.04.2020 (обновлено: 10:21 30.04.2020)
44146
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиПриродный пожар в Иркутской области
Природный пожар в Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что первый заместитель главы Усть-Кутского района, которого задержали накануне с другими представителями администрации района, предложил ему "договориться".
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от города Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали чиновников. Они прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином. Их заподозрили в намерении поджечь лес. Сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат Душину.

"Он (первый заместитель главы района. Прим. ред.) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять", — рассказал мэр Усть-Кута.

Он уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались. При этом у первого заместителя главы Усть-Кутского района якобы "вывернута ключица".
Ранее стало известно, что информацию о попытке поджога проверит прокуратура Иркутской области.
Александр Хинштейн
29 апреля, 15:59
В ЕР прокомментировали ситуацию с поджогом лесов в Усть-Куте
2112612144113
РоссияИркутская областьУсть-КутУсть-Кутский районПроисшествия
Популярные комментарии
Государственная измена, лиц поставленных на службу стране на местах, экологический терроризм, представляющий угрозу жизни и здоровью людей. Судить и садить лет на 25.
30 апреля, 06:13
INInter Net
5301000
У нас депутаты и чиновники как пауки в банке, готовы все сожрать и испортить. Страна большая, народу много, а нормальных чиновников и депутатов у нас, как добра на помойке.
30 апреля, 05:53
vikt.ogorodov2015
3121103
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния