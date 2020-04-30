Мэр Усть-Кута заявил, что чиновник просил замять дело с попыткой поджога

"Он (первый заместитель главы района. — Прим. ред.) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять", — рассказал мэр Усть-Кута.

Он уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались. При этом у первого заместителя главы Усть-Кутского района якобы "вывернута ключица".