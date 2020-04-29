В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

ИРКУТСК, 29 апр — РИА Новости. В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
Вечером во вторник в 200 километрах от Усть-Кута в частных угодьях они задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, нашли несколько канистр с бензином.
"Сейчас к месту происшествия направляется прокурор города Усть-Кут, сотрудники полиции и СК. Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге", — сообщил собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости представитель городской администрации, участок, где задержали чиновников, принадлежит мэру Александру Душину.
"У главы города есть фермерское хозяйство. Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших", — рассказал сотрудник мэрии.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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