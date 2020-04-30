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2020-04-30T08:00
https://ria.ru/20200430/1570765048.html
"Поедем грабить село". Чем займутся активисты на Украине после карантина
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РИА Новости

"Поедем грабить село". Чем займутся активисты на Украине после карантина

08:00 30.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Многочисленные украинские "патриоты" во время карантина остались не у дел. Никто не созывает очередной Майдан, не митингует, не марширует с факелами. А улицы украинских городов патрулируют "побратимы", которые вовремя подсуетились и записались в какое-нибудь формирование под крышей МВД или СБУ. Как выживают в условиях эпидемии "активисты" и "боевики" — узнавало РИА Новости.

Боевой путь "дружинников"

Общественное формирование по охране общественного порядка "Муниципальная варта" ("Муниципальная стража") появилось в столице Украины в 2017 году. Репутация у организации неоднозначная, в рядах "дружинников" есть бойцы неонацистской группировки С14*. Обязанности "Варта" понимает по-своему. По сведениям Amnesty International, в 2018-м "стражники" напали на цыганский табор у Лысой горы. Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля тогда отказывался привлекать "активистов" к правоохранительной деятельности, потому что "не может работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть".
По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, "добровольные помощники" полицейских получали миллионы от государства. "Напомню, именно эти молодчики захватили здание киевской мэрии во время госпереворота и организовали там пыточную, они причастны к убийству писателя Олеся Бузины и журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия", — описывал Азаров боевой путь "Варты". Из других "заслуг" — попытка захвата Киево-Печерской лавры, акции устрашения священников и прихожан канонической УПЦ, нападения на главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужву и журналиста телеканала NewsOne Руслана Коцабу.
Однако, несмотря на такой послужной список, киевская мэрия все же привлекла "Варту" к патрулированию улиц. Подобные организации с непонятным статусом "наводят порядок" и в других городах страны. Днепропетровские парки, например, помимо полиции и Национальной гвардии, опекает некая "Муниципальная охрана".

Синдром вахтера

В Киеве "Муниципальная варта" охотится на так называемые наливайки — торговые точки, где алкоголь продают без лицензии. Прессинг бутлегеров всегда был профильным бизнесом группировки С14*.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Марш националистов на Украине
"Страна.ua" за заботой о трезвости населения видит крышевание нелегального алкогольного рынка. Ведь "дружинники" навещают только тех, кто отказывается платить дань.
Бывший сотрудник силовых органов Андрей, попросивший не указывать фамилию, утверждает: по большей части бойцы "варт" и "охран" — обыкновенные неудачники с синдромом вахтера. И неонацизм здесь ни при чем.
"На Украине было шесть волн мобилизации. Видел я этих патриотов. Большинство "защитников", особенно призванных ближе к 2015 году, банально запугали тем, что посадят. Был и другой метод шантажа, когда (отцу семейства) говорили: возьмем тебя вместо сына, — рассказывает Андрей. — В армии преобладали именно такие, а не те, кто "с оселедцем в сердце". После демобилизации они получили статус участников боевых действий и теперь твердят: "Мы патриоты!" Но предпочитают ходить в форме в тылу, а не ехать на передовую в Донбасс".
Бойцы "Муниципальной охраны", зарегистрированной как специализированное коммунальное предприятие, получают в месяц около 12 тысяч гривен (примерно 32 тысячи рублей), в то время как "Варта" — действительно добровольцы, сидят на подножном корме, уточняет собеседник агентства.
"Чем можно привлечь в ряды "Варты"? Ускоренным получением лицензии на оружие. Смотреть на этих "рэмбо" смешно: год скрывался от мобилизации, попался военкому, четыре месяца отбыл в роте материального обеспечения, наволочки считал, а сейчас, оказывается, он типа привык ходить с оружием, засыпает с ним, не может жить без ствола", — иронизирует Андрей.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша "Национальных дружин" в Киеве
Участники марша Национальных дружин в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники марша "Национальных дружин" в Киеве
"Некоторых привлекают к серьезным делам — например, при рейдерском захвате. Но большинство промышляет кустарщиной, их удел — наехать на лавочника, из-под полы торгующего алкоголем", — объясняет собеседник. Есть еще и туманная перспектива попасть в муниципальную полицию.
"А вообще это обычные мужички. Кого-то отловили военкоматы, кто-то участвовал в АТО. Теперь им остается жаловаться, что их не понимают и не ценят", — добавляет Андрей.
Для таких очень важно признание. Наш собеседник описывает случай, свидетелем которого он был: "Какой-то водитель отказался пускать одного из "побратимов" в маршрутку. Так вот, его "соратники" пришли в автопарк и потребовали выдать водителя. Угрожали сжечь все машины. "Провинившегося" поставили на колени, поорали: "Слава Украине!" Сфотографировались. Все! Понимаете, для жлоба, не желавшего платить за проезд, дело принципа — собрать толпу со всего Киева, унизить какого-то бедолагу под крики "Украина понад усе!" и потом рассказывать о своей крутизне. А в глазах тех, кто таким героям попадается, — только ненависть".

Скоро лето

"Страна поделена между группировками, иногда их объединяют в формирование под крышей какого-нибудь ведомства. Но даже внутри "Варты" могут почковаться", — объясняет Богдан (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.). Он и сам был активистом одной из националистических организаций, служил в добровольческом батальоне, поддерживает связь со старыми знакомыми.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМуниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
Муниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Муниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
"С14* держат правобережную часть Киева. Кто-то записался в дружинники, но, если возникают серьезные разборки, выступают под собственным "брендом". Недавно схлестнулись с охранной фирмой "Левый берег", была стрельба в Голосеевском парке. Возьмут тебя на дело или нет, зависит от твоего положения в "Варте", С14* берут в долю только своих. А так можно ходить патрульным по парку и получать восемь тысяч гривен", — рассказывает Богдан.
К отмене карантина и грядущим битвам за собственность боевиков готовят уже сейчас. "В Ивано-Франковске есть организация "Воин-патриот". Правда, там собирают не забулдыг, а серьезных ребят, спортсменов. Обучают в специальных лагерях в Карпатах. Подбирают людей именно для криминала, — продолжает Богдан. — В Харькове группа "Сотня Лева" пытается трясти коммерсантов, но большую часть города под себя подмял "Национальный корпус", они держат и половину рынка "Барбашово", второй по величине барахолки в Европе. Это понятно, ведь Харьков — родина (министра внутренних дел Арсена) Авакова".
Товарищи Богдана связывают свои надежды и с наступающим сезоном полевых работ: "Начнется "движ-Париж", бойцы поедут на село, трясти фермеров".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМуниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
Муниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Муниципальный патруль на пешеходном мосту в Киеве
Журналист и блогер Александр Мединский, покинувший Украину из-за преследований по политическим мотивам, уточняет, что в организациях "патриотов" состоит самая разная публика. "Кто-то пойдет таксовать, кто-то вернется к прежним довоенным занятиям. А что будут делать заробитчане (вернувшиеся из других стран украинские гастарбайтеры. — Прим. ред.), не знаю. Найдется ли им работа внутри Украины? В любом случае вкалывать этой публике не хочется, а вкус денег они почувствовали. Некоторые стали популярными на волне патриотического подъема. Полицию они не боятся, ее никто не боится. Но это не значит, что не опасаются МВД и Авакова — главную крышу всех "патриотов". Это знают все", — говорит он.
Но больше всего, признает Мединский, повезло тем "активистам", кто успел влиться в "варты", "корпусы" и охранные фирмы, получить форму и удостоверение. Они могут не беспокоиться о своем будущем.
рганизация признана экстремистской и запрещена в России.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеСтрана.uaИгорь ГужваКарпатыОлесь БузинаСтолкновения на МайданеВооруженные силы УкраиныАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныНиколай Азаров (политик)ДнепропетровскЕвропаКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в Донбассе их просто не будут в плен брать. Пыл сойдёт на нет. Перед мирным населением, они считают себя героями, да ещё если при оружии. А так просто сброд.
30 апреля, 11:12
Вячеслав Гаджиев
55010236
Им скоро gf 17 закупят тотже миг21 только начинка от f16 ну и дешевле, держись донбас
30 апреля, 09:47
GAGarun Al Rashid
48401139
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