Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды

Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Считается, что джаз — немассовое искусство. Есть легенда, что он появился в Новом Орлеане, но так ли это? Международный день джаза — отличный повод разобраться в домыслах, правдивых историях и ответить на разные вопросы.

Почему джаз — это музыкальный плавильный котел и возможно ли "поженить" джаз и рэп? Правда ли, что в Америке "знают наших" джазовых музыкантов? Как фестиваль в Ницце стал прообразом одного из старейших джазовых фестивалей Москвы? А также — как музыканты помогут российским врачам в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом и не только — в материале РИА Новости.

"Наши" там, а "их" — здесь

"Как-то Игорь Бутман выступал вместе с американскими музыкантами в нью-йоркском джаз-клубе в Линкольн-центре, — рассказывает РИА Новости основатель и арт-директор фестиваля "Джаз в саду "Эрмитаж" Михаил Грин. — Известный американский продюсер перед шоу представил его так: "Один из лучших тенор-саксофонистов мира". В России я бы этому не поверил, но там я слышал своими ушами".

А после концерта к Грину подошел известный американский трубач. "Он сказал: "Майкл, я никогда не был в России, хотел бы приехать, — продолжает арт-директор. — Я объяснил ему, что обычно приглашенные музыканты играют на фестивале с нашим аккомпанирующим составом. Он задумался и говорит: "Ладно, но тогда я буду играть только с Яковом Окунем (один из самых известных российских джазменов. — Прим. ред.). О нем тут все знают".

Вот так, оказывается, в стране, где родился джаз, ценят российских коллег-музыкантов.

Издатель и главный редактор журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков считает, что за последние десять-пятнадцать лет сложилась уникальная ситуация, когда российскому музыканту не обязательно эмигрировать в США, чтобы быть признанным на мировом уровне. Примеры — пианист Андрей Кондаков или гитарист Евгений Побожий.

"Ведь джаз — немассовое искусство, — уверен Мошков. — Это штучный товар, музыка персональных переживаний и искусство личности. Оно востребовано в мире, когда "прошло" через человека".

Джаз зародился под воздействием культур Африки, Европы, Латинской Америки. А потом в каждом городе развивался с местным колоритом, приспосабливаясь к вкусам местной аудитории. Эта взаимная коллаборация продолжается и сейчас.

Так, многие исполнители знают о фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" и хотят в нем участвовать. Михаил Грин рассказал, что десять лет назад в джазовых клубах Нью-Йорка музыканты сами подходили к нему, предлагая поработать вместе.

"Помню случай с одним из лучших баритон-саксофонистов Гари Смулианом. После его шоу в клубе Village Vanguard (один из старейших джаз-клубов в Нью-Йорке. — Прим. авт.) я подошел к нему, представился. Он заинтересовался: "Как здорово! Я давно в Москве хотел побывать". И все получилось — он приехал на наш фестиваль. А потом также выступал на фестивале в Коктебеле", — отмечает Грин.

Джаз пошел на север

А началась история джаза на рубеже XIX-XX веков. Есть красивая легенда, что он был создан в Новом Орлеане.

"Да, это был один из важных центров формирования этой новой музыки, но легенду придумало и продвигало туристическое управление города в начале 1960-х годов, — рассказал Кирилл Мошков. — Зарождение джаза проходило на всем юге США, просто в Новом Орлеане быстрее, ведь там была прослойка, которой не было нигде: свободные черные, креолы — потомки союзов темнокожих и французов или испанцев".

Некоторые даже ездили в Европу получать музыкальное образование.

Распространение джаза происходило как взрыв, лавина. Еще один из главных мифов: что его развитие вне Нового Орлеана началось после того, как там в 1917 году закрыли "район красных фонарей". Якобы из-за этого музыканты потеряли работу и им пришлось поехать на север.

CC0 / Public domain / Пол Уайтмен и его оркестр. 1921 год CC0 / Public domain / Пол Уайтмен и его оркестр. 1921 год

"На самом деле, они туда направились потому, что США вступили в Первую мировую войну и именно в Чикаго, Нью-Йорке была работа, — объясняет Кирилл Мошков. — С этого времени джаз начинает идти по Штатам. Этот процесс получил название "Джаз пошел на север".

Уже в 1917 году вышла первая пластинка от Original Dixieland Jazz Band, и затем джаз быстро завоевывает другие страны.

В России в 1920-х уже были самодельные ансамбли, которые пытались играть джаз, изучая его по грампластинкам. Американские же музыканты впервые выступили в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове и Одессе в 1926 году.

Свой путь российского джаза

Первый (задокументированный) джазовый концерт в России прошел в октябре 1922 года и сразу произвел фурор. В столице выступал джаз-банд Валентина Парнаха, и там была вся Москва, включая наркома просвещения Луначарского.

А первопроходцы советского джаза — ансамбль Александра Цфасмана "АМА Джаз", сохранились их записи конца 1920-х годов.

После была полемика о джазе, эпоха "разгибания саксофонов". Позже, в 1956 году, в фильме "Карнавальная ночь" джазовую пьесу играет так называемый Ансамбль пенсии и пляски. И уже в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве впервые за 30 лет выступали иностранные джазовые музыканты — из Великобритании, Австралии, Исландии, Чехии.

Первое поколение наших звезд начало свою карьеру именно тогда — это Игорь Бриль, Алексей Козлов.

"Интерес к джазу шел по нарастающей, но спокойно, — рассказал знаменитый джазовый пианист Михаил Окунь. — Это не было всеобщей страстью, как The Beatles. Я это застал, когда учился еще в школе. А после фестиваля молодежи и студентов (увлечение джазом. — Прим. ред.) стало более распространенным".

При этом джаз аккумулировал в себя совершенно разные направления музыки. "Это был обычный производственный процесс, — поясняет Окунь. — Например, и молодой Шопен, и Бетховен жили в одно и то же время, но они писали разную музыку. Здесь то же самое. Просто джаз развивался быстрее, потому что впитывал в себя многие достижения классики".

В советском джазе были слышны еврейские мелодии, цыганский романс и другие национальные мотивы.

А как только появился рэп, начались попытки "поженить" и его с джазом. Ведь многие биты, которые использовали рэперы, — джазовые. Такие же заимствования были и в танцевальной музыке.

© AP Photo / Amy Harris Американский рэпер Snoop Dogg на Фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане © AP Photo / Amy Harris Американский рэпер Snoop Dogg на Фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане

"В современном американском джазе пытаются соединить эти две традиции. Иногда получается органично для их местной культуры. У нас, например, у "Касты", уже ставшей классикой жанра, есть треки, где играют джазовые музыканты", — рассказал Кирилл Мошков.

Здесь все равно лучше

Интересно, что старейший московский джазовый фестиваль в саду "Эрмитаж" возник по примеру музыкального форума в Ницце.

© AFP 2020 / Valery Hache Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце 1 из 2 Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце © AFP 2020 / Valery Hache © AP Photo / John Hayes Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния 2 из 2 Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния © AP Photo / John Hayes 1 из 2 Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце © AFP 2020 / Valery Hache 2 из 2 Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния © AP Photo / John Hayes

"Все началось с того, что в 1994 году я побывал в Ницце на музыкальном фестивале на открытом воздухе, — рассказывает арт-директор "Джаза в саду "Эрмитаж" Михаил Грин. — Там выступали те, кого я слушал только по радио или на пластинках: Рэй Чарльз, Сезария Эвора. Возникла идея сделать что-то такое и у нас".

Первый сезон состоялся в августе 1998 года, длился три дня, и в его разгар наступил дефолт. "Тем не менее в некоторые дни у нас было по пять тысяч человек, и в такой экстренной ситуации мы вышли "в ноль". Поняли: это дело надо продолжать", — вспоминает Грин.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Американский альт-саксофонист Гэри Бартц выступает на Московском международном джазовом фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Американский альт-саксофонист Гэри Бартц выступает на Московском международном джазовом фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж"

А Международный день джаза (его проводят с 2012 года) позволил подключить к этому направлению новых слушателей и музыкантов.

Михаил Грин поясняет, что в России сейчас "появляются и расширяются возможности — создаются джазовые колледжи, академии, проводится все больше фестивалей".

Онлайн-марафон Doctor Jazz Party

РФПИ ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19. Тридцатого апреля в 16:00 по Москве пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций () и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

ria.ru , также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хештег марафона. Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте", также фестиваляи на сайте#МыВместе — официальный хештег марафона.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой" , ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России.

РФПИ ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95 процентов регионов России. Российский фонд прямых инвестиций () основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95 процентов регионов России.