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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T11:29
https://ria.ru/20200430/1570761234.html
Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды
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РИА Новости

Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды

08:00 30.04.2020 (обновлено: 11:29 30.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Считается, что джаз — немассовое искусство. Есть легенда, что он появился в Новом Орлеане, но так ли это? Международный день джаза — отличный повод разобраться в домыслах, правдивых историях и ответить на разные вопросы.
Почему джаз — это музыкальный плавильный котел и возможно ли "поженить" джаз и рэп? Правда ли, что в Америке "знают наших" джазовых музыкантов? Как фестиваль в Ницце стал прообразом одного из старейших джазовых фестивалей Москвы? А также — как музыканты помогут российским врачам в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом и не только — в материале РИА Новости.

"Наши" там, а "их" — здесь

"Как-то Игорь Бутман выступал вместе с американскими музыкантами в нью-йоркском джаз-клубе в Линкольн-центре, — рассказывает РИА Новости основатель и арт-директор фестиваля "Джаз в саду "Эрмитаж" Михаил Грин. — Известный американский продюсер перед шоу представил его так: "Один из лучших тенор-саксофонистов мира". В России я бы этому не поверил, но там я слышал своими ушами".

А после концерта к Грину подошел известный американский трубач. "Он сказал: "Майкл, я никогда не был в России, хотел бы приехать, — продолжает арт-директор. — Я объяснил ему, что обычно приглашенные музыканты играют на фестивале с нашим аккомпанирующим составом. Он задумался и говорит: "Ладно, но тогда я буду играть только с Яковом Окунем (один из самых известных российских джазменов. — Прим. ред.). О нем тут все знают".
Вот так, оказывается, в стране, где родился джаз, ценят российских коллег-музыкантов.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
29 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
Это надо видеть и слышать! Марафон Doctor Jazz Party
Издатель и главный редактор журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков считает, что за последние десять-пятнадцать лет сложилась уникальная ситуация, когда российскому музыканту не обязательно эмигрировать в США, чтобы быть признанным на мировом уровне. Примеры — пианист Андрей Кондаков или гитарист Евгений Побожий.

"Ведь джаз — немассовое искусство, — уверен Мошков. — Это штучный товар, музыка персональных переживаний и искусство личности. Оно востребовано в мире, когда "прошло" через человека".

Джаз зародился под воздействием культур Африки, Европы, Латинской Америки. А потом в каждом городе развивался с местным колоритом, приспосабливаясь к вкусам местной аудитории. Эта взаимная коллаборация продолжается и сейчас.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкНа фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" в Москве, 2013 год
Квинтет Феликса Лахути во время выступления на закрытии XVI Московского международного фестиваля Джаз в саду Эрмитаж в Москве. 2013 год
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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На фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" в Москве, 2013 год
Так, многие исполнители знают о фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" и хотят в нем участвовать. Михаил Грин рассказал, что десять лет назад в джазовых клубах Нью-Йорка музыканты сами подходили к нему, предлагая поработать вместе.
"Помню случай с одним из лучших баритон-саксофонистов Гари Смулианом. После его шоу в клубе Village Vanguard (один из старейших джаз-клубов в Нью-Йорке. — Прим. авт.) я подошел к нему, представился. Он заинтересовался: "Как здорово! Я давно в Москве хотел побывать". И все получилось — он приехал на наш фестиваль. А потом также выступал на фестивале в Коктебеле", — отмечает Грин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрители на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
1 из 2

Зрители на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
2 из 2

Зрители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2

Зрители на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 2

Зрители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
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Джаз пошел на север

А началась история джаза на рубеже XIX-XX веков. Есть красивая легенда, что он был создан в Новом Орлеане.
CC BY-SA 2.0 / papagaio-pirata / Preservation HallPreservation Hall, Новый Орлеан, США
Презервейшн холл, Новый Орлеан (внутри)
CC BY-SA 2.0 / papagaio-pirata / Preservation Hall
Preservation Hall, Новый Орлеан, США

"Да, это был один из важных центров формирования этой новой музыки, но легенду придумало и продвигало туристическое управление города в начале 1960-х годов, — рассказал Кирилл Мошков. — Зарождение джаза проходило на всем юге США, просто в Новом Орлеане быстрее, ведь там была прослойка, которой не было нигде: свободные черные, креолы — потомки союзов темнокожих и французов или испанцев".

Некоторые даже ездили в Европу получать музыкальное образование.
Распространение джаза происходило как взрыв, лавина. Еще один из главных мифов: что его развитие вне Нового Орлеана началось после того, как там в 1917 году закрыли "район красных фонарей". Якобы из-за этого музыканты потеряли работу и им пришлось поехать на север.
CC0 / Public domain / Пол Уайтмен и его оркестр. 1921 год
Пол Уайтмен и его оркестр. 1921 год
CC0 / Public domain /
Пол Уайтмен и его оркестр. 1921 год

"На самом деле, они туда направились потому, что США вступили в Первую мировую войну и именно в Чикаго, Нью-Йорке была работа, — объясняет Кирилл Мошков. — С этого времени джаз начинает идти по Штатам. Этот процесс получил название "Джаз пошел на север".

Уже в 1917 году вышла первая пластинка от Original Dixieland Jazz Band, и затем джаз быстро завоевывает другие страны.
В России в 1920-х уже были самодельные ансамбли, которые пытались играть джаз, изучая его по грампластинкам. Американские же музыканты впервые выступили в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове и Одессе в 1926 году.

Свой путь российского джаза

© РИА Новости / Галина КмитКомпозитор Александр Наумович Цфасман. 1954 год
Композитор Александр Наумович Цфасман. 1954 год
© РИА Новости / Галина Кмит
Композитор Александр Наумович Цфасман. 1954 год
Первый (задокументированный) джазовый концерт в России прошел в октябре 1922 года и сразу произвел фурор. В столице выступал джаз-банд Валентина Парнаха, и там была вся Москва, включая наркома просвещения Луначарского.
А первопроходцы советского джаза — ансамбль Александра Цфасмана "АМА Джаз", сохранились их записи конца 1920-х годов.
После была полемика о джазе, эпоха "разгибания саксофонов". Позже, в 1956 году, в фильме "Карнавальная ночь" джазовую пьесу играет так называемый Ансамбль пенсии и пляски. И уже в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве впервые за 30 лет выступали иностранные джазовые музыканты — из Великобритании, Австралии, Исландии, Чехии.
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь
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Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Сцена из фильма "Карнавальная ночь"

Кадр из фильма Карнавальная ночь
2 из 4

Сцена из фильма "Карнавальная ночь"

© РИА Новости / Иван Шагин

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки
3 из 4

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки

© РИА Новости / Иван Шагин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года

Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года
4 из 4

Открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
2 из 4

Сцена из фильма "Карнавальная ночь"

3 из 4

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки

© РИА Новости / Иван Шагин
4 из 4

Открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Первое поколение наших звезд начало свою карьеру именно тогда — это Игорь Бриль, Алексей Козлов.

"Интерес к джазу шел по нарастающей, но спокойно, — рассказал знаменитый джазовый пианист Михаил Окунь. — Это не было всеобщей страстью, как The Beatles. Я это застал, когда учился еще в школе. А после фестиваля молодежи и студентов (увлечение джазом. — Прим. ред.) стало более распространенным".

При этом джаз аккумулировал в себя совершенно разные направления музыки. "Это был обычный производственный процесс, — поясняет Окунь. — Например, и молодой Шопен, и Бетховен жили в одно и то же время, но они писали разную музыку. Здесь то же самое. Просто джаз развивался быстрее, потому что впитывал в себя многие достижения классики".
В советском джазе были слышны еврейские мелодии, цыганский романс и другие национальные мотивы.
А как только появился рэп, начались попытки "поженить" и его с джазом. Ведь многие биты, которые использовали рэперы, — джазовые. Такие же заимствования были и в танцевальной музыке.
© AP Photo / Amy HarrisАмериканский рэпер Snoop Dogg на Фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
© AP Photo / Amy Harris
Американский рэпер Snoop Dogg на Фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане

"В современном американском джазе пытаются соединить эти две традиции. Иногда получается органично для их местной культуры. У нас, например, у "Касты", уже ставшей классикой жанра, есть треки, где играют джазовые музыканты", — рассказал Кирилл Мошков.

Здесь все равно лучше

Интересно, что старейший московский джазовый фестиваль в саду "Эрмитаж" возник по примеру музыкального форума в Ницце.
© AFP 2020 / Valery HacheПевица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце
Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце
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Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце
© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / John Hayes

Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния

Рэй Чарльз во время выступления на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, штат Калифорния
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Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния

© AP Photo / John Hayes
1 из 2
Певица из Кабо-Верде Сезария Эвора на джазовом фестивале в Ницце
© AFP 2020 / Valery Hache
2 из 2

Рэй Чарльз на ежегодном благотворительном мероприятии в Пасадине, Калифорния

© AP Photo / John Hayes

"Все началось с того, что в 1994 году я побывал в Ницце на музыкальном фестивале на открытом воздухе, — рассказывает арт-директор "Джаза в саду "Эрмитаж" Михаил Грин. — Там выступали те, кого я слушал только по радио или на пластинках: Рэй Чарльз, Сезария Эвора. Возникла идея сделать что-то такое и у нас".

Первый сезон состоялся в августе 1998 года, длился три дня, и в его разгар наступил дефолт. "Тем не менее в некоторые дни у нас было по пять тысяч человек, и в такой экстренной ситуации мы вышли "в ноль". Поняли: это дело надо продолжать", — вспоминает Грин.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковАмериканский альт-саксофонист Гэри Бартц выступает на Московском международном джазовом фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж"
Американский альт-саксофонист Гэри Бартц выступает на Московском международном джазовом фестивале Джаз в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Американский альт-саксофонист Гэри Бартц выступает на Московском международном джазовом фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж"
А Международный день джаза (его проводят с 2012 года) позволил подключить к этому направлению новых слушателей и музыкантов.
Михаил Грин поясняет, что в России сейчас "появляются и расширяются возможности — создаются джазовые колледжи, академии, проводится все больше фестивалей".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
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Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Выступление артистов на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге
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Выступление артистов на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зрители на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Зрители на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге
3 из 3

Зрители на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Выступление артистов на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Зрители на гала-концерте All-star Global Concert в Международный день джаза на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Онлайн-марафон Doctor Jazz Party

Тридцатого апреля в 16:00 по Москве пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Музыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
29 апреля, 17:06Doctor Jazz Party
В Сети появился плей-лист марафона Doctor Jazz Party
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хештег марафона.
Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия — Культура", проект The city телеканала "Москва 24", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рф, АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443.
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
28 апреля, 17:57Doctor Jazz Party
В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из девяти стран
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России.
Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95 процентов регионов России.
Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям. В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке
29 апреля, 08:00Туризм
Мариам Мерабова — о самоизоляции, романтике в Риме и мечтах об Армении
910005
Doctor Jazz PartyМоскваСанкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛариса ДолинаМариам МерабоваМихаил ОкуньЯков ОкуньРоссияФестиваль Koktebel Jazz PartyРоссийский фонд прямых инвестицийАлексей КозловИгорь БутманКубаНовый ОрлеанСША
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