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2020-04-30T12:43
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Любовь и самоизоляция — как избежать конфликта с детьми
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РИА Новости

Любовь и самоизоляция — как избежать конфликта с детьми

08:00 30.04.2020 (обновлено: 12:43 30.04.2020)
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© Владимир ПесняМать с ребенком читают книгу
Мать с ребенком читают книгу
© Владимир Песня
Сегодня дети оказались оторванными от друзей и находятся с родителями двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Что нужно сделать, чтобы дети и родители мирно и с минимальными потерями пережили время карантина? Об этом мы поговорили с педагогом, медиатором, руководителем образовательной программы "Медиатор социальных конфликтов", автором учебника по медиации и примирительным технологиям Максимом Беляевым.
— Что и почему изменилось в семейных отношениях, в отношениях родителей и детей после введения режима самоизоляции?
— Хочу напомнить, что весь XX и XXI век российское и западное общества в лице государства и других организаций "приватизировали" семейные отношения. Индустриализация, всеобщее обучение, мобилизация трудовых ресурсов — все это неуклонно вело к тому, что дети и родители были вынуждены находиться большую часть времени раздельно. Ясли, детские садики, школа, продленка, колледжи — это все наследие прошлого, когда родители минимум восемь часов на работе, а дети в это время находятся в специализированных учреждениях, где познают основы "жизни".
Мы отучились жить вместе. И, как следствие, мы отучились решать конфликты самостоятельно, мы отдали их на откуп специально обученным людям: психологам, юристам, педагогам, специалистам по работе с семьей и так далее. Наши конфликты "приватизировали", а наши навыки разрешения конфликтов атрофировались.
© Из личного архива Максима БеляеваМаксим Беляев, педагог, медиатор, руководитель образовательной программы "Медиатор социальных конфликтов", автор учебника по медиации и примирительным технологиям
Максим Беляев, педагог, медиатор, руководитель образовательной программы Медиатор социальных конфликтов, автор учебника по медиации и примирительным технологиям
© Из личного архива Максима Беляева
Максим Беляев, педагог, медиатор, руководитель образовательной программы "Медиатор социальных конфликтов", автор учебника по медиации и примирительным технологиям
И вот в один момент вся эта система перестала работать. Родители и дети оказались один на один, без посредников, без воспитателей и учителей. Что делать, как быть?
Я считаю, что нам (я имею в виду взрослых) надо вместе с детьми начинать учиться новым правилам совместного общежития. Отрабатывать новые навыки. И в первую очередь навыки конструктивного разрешения конфликтов.
— Конфликт — чья зона ответственности?
Конфликт — это всегда зона ответственности двух сторон. Очень редко бывает так, что виноват только ребенок или взрослый. Часто конфликт — это результат искажения нормальных отношений. И задача взрослого — своим собственным примером научить ребенка решать конфликты. Научить слушать, не перебивать, задавать правильно вопросы, не обманывать, не манипулировать, общаться с ребенком по понятным правилам, которые обязательно и самому соблюдать.
— Как ребенку понять, что ситуация становится конфликтной?
— Когда ребенку становится неуютно и его что-то напрягает в отношениях с другими людьми, как правило, это предконфликтное состояние. Дальше все будет зависеть от тех действий, которые могут усугубить или, напротив, разрешить конфликт.
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— Какие действия или, может быть, слова могут усугубить конфликт?
— Первое — нужно выслушать, что хочет сказать другая сторона. Неважно, родитель это или ребенок. В медиации это называется техника активного слушания. Выслушать внимательно, не отвлекаясь и не перебивая, даже если вы не согласны с тем, что говорит собеседник. Попробуйте — и вы почувствуете, что, возможно, здесь вообще нет никакого конфликта. Учите детей и учитесь сами внимательно слушать, а главное — слышать. Это первая прививка от конфликта.
— Конфликт для большинства детей — что-то страшное. Как побороть свой страх и разрешить проблему?
Здесь необходимо пояснить, что конфликты могут быть разные. В том числе насильственные и ненасильственные. Если конфликты ненасильственные, то нужно объяснить, что конфликт — неотъемлемая часть жизни. Мы же не выбрасываем обувь на помойку, если ее испачкали — моем и продолжаем дальше носить. Навыкам конструктивного разрешения конфликтов можно и нужно обучать детей. Причем этим навыкам нужно учить, как навыкам мыть руки и чистить зубы. И со второго, третьего, а может, с пятого раза ребенок самостоятельно научится их решать. Но в семье это возможно только на примерах родителей. И, как любое обучение, необходимо начать это делать вместе с родителями. Тогда у ребенка будет наглядная модель поведения, а умение договариваться и конструктивно решать конфликты станет частью культуры поведения.
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— Как ребенку, не имеющему большой опыт и знания, понять, в чем корень конфликта?
Чтобы понять, в чем корень конфликта, необходимо выслушать другую сторону. Об этом мы уже говорили, но только активного слушания иногда не хватает. Поэтому можно использовать еще одно — технику задавания вопросов. Как вы зададите вопрос, с какой интонацией, с каким посылом — таким будет и ответ. Поэтому вопрос должен быть задан доброжелательно, с посылом помочь другой стороне разобраться, в чем на самом деле конфликт. Может быть, вы сможете вместе с вашим собеседником решить задачу, и выяснится, что никакого конфликта вообще нет. А если конфликт есть, то — объединиться с противоположной стороной для победы над ним. То есть мы "воюем" не с человеком, а с предметом конфликта.
— Как ребенку себя вести, чтобы реже попадать в зону конфликта? Или это нереально и будет видеться ровесниками как слабость?
Если у вас нет конфликтов, проверьте свой пульс. Человеческая жизнь немыслима без конфликтов. И наша задача как взрослых — научить детей, во-первых, не бояться конфликтов, во-вторых, учить их разрешать. Но сначала нужно это делать вместе с родителями, примером отрабатывать навыки разрешения конфликта.

Важно показать ребенку, что конфликт — это не конец света, а новая задача, которую можно решить. Показать, что у конфликта есть части, из которых он состоит (структура конфликта), закономерности, сильные и слабые стороны. Что, в конце концов, без конфликта нет развития. И задача любого современного человека — научиться управлять конфликтом, направлять его разрушительную энергию на созидание.

По подсчетам ученых, человек почти треть своего времени проводит в конфликтах. Только представьте, сколько это потерянных часов вашей жизни. Поэтому первое, чему нужно учиться, — это перестать бояться конфликтов как чего-то таинственного и неуправляемого.
На самом деле конфликты сами большие трусишки. Больше всего они боятся открытости, честности, недвусмысленности, простоты.
Главное, что точно убережет вашего ребенка от конфликтов, — это доверие между вами и вашими детьми. Когда ребенок знает, что его выслушают, дадут высказаться, поймут и, главное, что его любят, — это самая сильная профилактика от конфликта с окружающими.
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