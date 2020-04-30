Знамя Победы над рейхстагом в Берлине (1945)

Перед штурмом здания Военный совет 3-й ударной армии принял решение : передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над рейхстагом, что будет символизировать окончательное крушение нацизма. По образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено девять стягов, по числу дивизий, входивших в состав армии. Только тот из них, что водрузят на рейхстаг , должен был считаться Знаменем Победы.

Флаги были вручены штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей – прорваться в рейхстаг и установить знамя на нем.

30 апреля кровопролитные бои возобновились. Только к вечеру этого дня, после многократных атак части советских войск, преодолев упорное сопротивление врага, ворвались в здание рейхстага. В ночь на 1 мая разгорелась яростная борьба внутри рейхстага. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки. Штурмующие бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов. По мере овладения рейхстагом в разных его местах советские воины водружали знамена и флаги.

На куполе поверженного рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Саянова. Оно стало Знаменем Победы.

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая , а отдельные группы фашистов, засевшие в подвальных помещениях, продолжали сопротивляться до утра 2 мая.

Фотографии горящего рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года.

9 мая 1945 года Знамя Победы было снято с рейхстага и 20 июня на самолете отправлено в Москву. Его место на рейхстаге занял другой алый стяг.

Знамя Победы было изготовлено в военно-полевых условиях и является импровизированным государственным флагом СССР. Оно представляет собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на остальной части полотнища перед отправкой в Москву была добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: "150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 C.К. 3 У.А. 1 Б.Ф" (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка – надпись "№ 5".

На Парад Победы 24 июня 1945 года Знамя Победы не выносилось. По распоряжению Главного политуправления Советской Армии Знамя Победы было отправлено в Центральный музей Вооруженных сил на вечное хранение.

Первые 20 лет оно было только экспонатом для всеобщего обозрения, из музея его не выносили. Впервые оно было пронесено на военном параде на Красной Площади 9 мая 1965 года по случаю 20-летия Победы. Перед парадом Знамя Победы было отреставрировано.

Указом президента РФ от 15 апреля 1996 года красное знамя, водруженное в ночь на 1 мая 1945 года разведчиками Егоровым и Кантария над зданием рейхстага в Берлине, было объявлено символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Согласно документу, в дни государственных праздников, дни воинской славы (победные дни) при проведении воинских ритуалов, а также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа, Знамя Победы используется наряду с государственным флагом Российской Федерации.

Знамя Победы выносится 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 23 февраля – в День защитников Отечества для возложения венков к могиле Неизвестного солдата федеральными органами государственной власти, проведения торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве.

В 2007 году был принят закон "О Знамени Победы", в котором оговорено, что если Знамя Победы находится на реставрации, то вместо него можно использовать копии.

Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил (ЦМВС). Некоторое время в зале музея экспонировалось подлинное Знамя Победы, в 1965 году для обеспечения сохранности этой национальной реликвии оно было заменено копией. Подлинник все это время находился в хранилище знаменного фонда. В 2010 году ЦМВС начал работу по созданию условий, необходимых для экспонирования подлинного Знамени Победы. Было спроектировано специальное выставочное оборудование с климат-контролем.

8 мая 2011 года ЦМВС была открыта новая экспозиция "Знамя Победы", где выставлен оригинал реликвии.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)