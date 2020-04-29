Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T11:25
https://ria.ru/20200429/1570774445.html
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570792581_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_4e51a01739193792f78c9f4188d4b348.jpg
РИА Новости

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

23:15 29.04.2020 (обновлено: 11:25 30.04.2020)
12660
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБерег реки Влтава в Праге
Берег реки Влтава в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. "Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава Министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра, "сильнейшей за последние 500 лет".
"В масштабах страны нам не хватает 60 процентов осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", — сказал Брабец.
Верховой лесной пожар
7 апреля, 12:20
Земля буквально сгорит. Ученые предупредили об экстремальных пожарах
По словам министра, засуха обычно начинала давать о себе знать позднее — в мае, начале июня.
"Нынешняя зима была практически бесснежной, если не брать во внимание вершины гор. Поэтому уже в середине марта работники сельского хозяйства начали вовсю бить тревогу, опасаясь за судьбу будущего урожая", — сказал Брабец.
Среди принимаемых на местах мер — ограничение потребления воды в населенных пунктах. В частности, некоторые небольшие города и селения в Южной Моравии ограничили потребление воды до 100 литров на человека в день, здесь запрещено использование трубопроводной воды для полива приусадебных садов и огородов, а также для наполнения бассейнов. Сотрудники университета в Брно разработали устройства для использования дренажных систем для удержания воды в сухой почве. Строятся специальные каналы для подвода воды на поля из рек.
Водопады Игуасу
3 апреля, 07:22Туризм
Знаменитые водопады Игуасу почти остались без воды впервые за 14 лет
Министр привел в качестве примера также ситуацию на реке Лабе (Эльба) в районе города Усти-над-Лабем, где глубина воды сейчас составляет около 1,5 метра, что почти вдвое меньше обычного уровня. Кроме прочего, это создает угрозу для торгово-промышленного судоходства по реке, которая связывает центральную часть Чехии с Гамбургом на севере Германии. Еще сложнее ситуация на реке Влтаве в районе Праги и на реке Мораве, некоторые притоки которой попросту высохли.
По словам Брабеца, данную ситуацию и возможные меры по выходу из нее в понедельник предполагает рассмотреть правительство страны.
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
10 марта, 06:33
Названы две главные опасности для России от изменения климата
168142129211
Земля - РИА НаукаЧехияЭкологияВ мире
Популярные комментарии
Это вам за Конева
30 апреля, 06:52
Pavel Kiryukhin
19730004
Маршал Конев вам в помощь!
30 апреля, 04:18
Kot Piter
11440003
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничестве по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил Путина и народ России с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
Лента новостейМолния