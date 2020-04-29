В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

ПРАГА, 29 апр — РИА Новости. "Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в "Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава Министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра, "сильнейшей за последние 500 лет".

"В масштабах страны нам не хватает 60 процентов осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", — сказал Брабец.

По словам министра, засуха обычно начинала давать о себе знать позднее — в мае, начале июня.

"Нынешняя зима была практически бесснежной, если не брать во внимание вершины гор. Поэтому уже в середине марта работники сельского хозяйства начали вовсю бить тревогу, опасаясь за судьбу будущего урожая", — сказал Брабец.

Среди принимаемых на местах мер — ограничение потребления воды в населенных пунктах. В частности, некоторые небольшие города и селения в Южной Моравии ограничили потребление воды до 100 литров на человека в день, здесь запрещено использование трубопроводной воды для полива приусадебных садов и огородов, а также для наполнения бассейнов. Сотрудники университета в Брно разработали устройства для использования дренажных систем для удержания воды в сухой почве. Строятся специальные каналы для подвода воды на поля из рек.

Министр привел в качестве примера также ситуацию на реке Лабе (Эльба) в районе города Усти-над-Лабем, где глубина воды сейчас составляет около 1,5 метра, что почти вдвое меньше обычного уровня. Кроме прочего, это создает угрозу для торгово-промышленного судоходства по реке, которая связывает центральную часть Чехии с Гамбургом на севере Германии . Еще сложнее ситуация на реке Влтаве в районе Праги и на реке Мораве, некоторые притоки которой попросту высохли.