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Религия и мировоззрение
2020-04-29T20:32
https://ria.ru/20200429/1570771135.html
В Москве определили лучших социальных волонтеров школы "Наследники"
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РИА Новости

В Москве определили лучших социальных волонтеров школы "Наследники"

20:32 29.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Два лучших социальных проекта онлайн-курса для добровольцев от школы "Наследники" получили финансирование и заработают до конца 2020 года, следует из сообщения пресс-службы проекта "Россия — Моя история".
Школа "Наследники" – образовательный онлайн-проект под эгидой исторического парка "Россия — Моя история" при поддержке фонда президентских грантов. Молодые люди от 15 до 27 лет прошли бесплатный двухдневный онлайн-курс добровольцев, по результатам которого два лучших проекта получили финансирование.
"Это проект "Экологический Telegram-бот" из Свердловской области и проект "Иммерсивный театр" из Москвы. До конца 2020 года оба проекта начнут свою деятельность", - заявили организаторы.
Сейчас кураторы школы "Наследники" с авторами дорабатывают их "до полного бизнес-плана".
Всего, по словам организаторов, было получено около 400 заявок на участие. "По результатам тщательного отбора 120 человек были зачислены на образовательной курс. Учеников разбили на девять команд, каждая из которых разрабатывала свой проект на основе полученных от спикеров знаний. В финал вышли только 64 участника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году школа продолжит работу.
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