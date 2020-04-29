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2020-04-29T20:31
https://ria.ru/20200429/1570771100.html
В павильонах "Ленэкспо" могут расширить госпиталь для больных COVID-19
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РИА Новости

В павильонах "Ленэкспо" могут расширить госпиталь для больных COVID-19

20:31 29.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкБольничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Временный госпиталь для больных с легкой формой коронавирусной инфекции могут развернуть еще в двух павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в 7-м павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя будет заниматься ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направят до 100 медработников. Планируется, что временный госпиталь в ближайшее время примет пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции.
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"Сегодня губернатор Александр Беглов и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в "Ленэкспо". Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов для организации госпиталя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Газпром" также планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.
Ранее сообщалось, что в 7-м павильоне "Ленэкспо" обустроено более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый модуль оборудован специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Созданы зоны подготовки и раздачи пищи, еду на территорию госпиталя будут привозить готовую в ланчбоксах. Предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. В госпитале будет изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями. Для приема и регистрации пациентов обустроена зона санпропускников.
"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке "Ленэкспо" в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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