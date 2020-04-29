В павильонах "Ленэкспо" могут расширить госпиталь для больных COVID-19

Ранее сообщалось, что в 7-м павильоне "Ленэкспо" обустроено более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый модуль оборудован специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Созданы зоны подготовки и раздачи пищи, еду на территорию госпиталя будут привозить готовую в ланчбоксах. Предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. В госпитале будет изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями. Для приема и регистрации пациентов обустроена зона санпропускников.