В павильонах "Ленэкспо" могут расширить госпиталь для больных COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Временный госпиталь для больных с легкой формой коронавирусной инфекции могут развернуть еще в двух павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в 7-м павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя будет заниматься ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направят до 100 медработников. Планируется, что временный госпиталь в ближайшее время примет пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции.
"Сегодня губернатор Александр Беглов и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в "Ленэкспо". Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов для организации госпиталя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Газпром" также планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.
Ранее сообщалось, что в 7-м павильоне "Ленэкспо" обустроено более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый модуль оборудован специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Созданы зоны подготовки и раздачи пищи, еду на территорию госпиталя будут привозить готовую в ланчбоксах. Предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. В госпитале будет изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями. Для приема и регистрации пациентов обустроена зона санпропускников.
"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке "Ленэкспо" в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.
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