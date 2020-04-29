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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T21:16
https://ria.ru/20200429/1570770990.html
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570544110_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_ac39750b1d11c5674559c7ef886cf743.jpg
РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

20:28 29.04.2020 (обновлено: 21:16 29.04.2020)
153106
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
Она отметила, что темп роста заболеваний последние десять дней снижается.

"Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом. — Прим. ред.). Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели. <…> Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер".

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович
Вуйнович подчеркнула, что очень важной остается "локальная оценка риска", ее надо продолжать до тех пор, пока нельзя будет сказать, что эпидемия "перешла на самый низкий уровень".
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"Мы надеемся, что такая тенденция будет продолжаться и у нас будет положительный эффект", — заключила Вуйнович.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее также заявлял, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается. Он выразил надежду, что в ближайшие дни в ситуации наступит перелом.
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, выздоровели 10 286, умерли от заболевания 972 пациента.
Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
29 апреля, 19:44Распространение нового коронавируса
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
Популярные комментарии
Народ бы терпел. Если бы ему хотя бы минималка платили. А в замен получили отпуск с сохранением зарплаты. Ладно бюджетники. А частный бизнес у которых резервов нет и закредитованость. А тем кто на сделке? Какое сохранение зарплаты за чей счёт? Загнивающий запад взял часть обязательств на себя. А у нас решили угробить весь частный сектор. Не станет часников. Все приберут сети. Нет работы возврат к 90м. Через 2 месяца максимум и вперёд 90е.
29 апреля, 21:09
ОМОлег Михайлов
108116470
Главное чтобы на следующей неделе, когда наступят майские и будет погода +20 градусов, люди массово не вышли на улицы, иначе весь апрель насмарку. Те кто выйдут, потом опять будут выть почему ограничительные меры не отменяют. Все зависит от нас. Хотим гулять? Надо потерпеть!
29 апреля, 20:59
ВТВадим Тимофеев
129710145
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