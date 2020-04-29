В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".

Она отметила, что темп роста заболеваний последние десять дней снижается.

"Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом. — Прим. ред.). Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели. <…> Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер". Мелита Вуйнович

Вуйнович подчеркнула, что очень важной остается "локальная оценка риска", ее надо продолжать до тех пор, пока нельзя будет сказать, что эпидемия "перешла на самый низкий уровень".

"Мы надеемся, что такая тенденция будет продолжаться и у нас будет положительный эффект", — заключила Вуйнович.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее также заявлял , что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается. Он выразил надежду, что в ближайшие дни в ситуации наступит перелом.

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, выздоровели 10 286, умерли от заболевания 972 пациента.

Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.