В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

"У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий".