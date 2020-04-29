В Узбекистане начнут смягчать карантин по коронавирусу

По данным пресс-службы главы государства, Мирзиеев в среду провел видеоселекторное совещание, где остановился на проводимой в стране работе по противодействию коронавирусной инфекции. "Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять шаги к поэтапному снятию карантина", - заявил Мирзиеев.