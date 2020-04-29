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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T19:59
https://ria.ru/20200429/1570770310.html
В Узбекистане начнут смягчать карантин по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:180:2915:1820_1036x0_80_0_0_5ebe9f4d21e220b1918d57b43065a25b.jpg
РИА Новости

В Узбекистане начнут смягчать карантин по коронавирусу

19:59 29.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана начинают поэтапно смягчать карантинный режим, введенный из-за COVID-19, точная дата снятия ограничений будет определена позже, заявил в среду президент страны Шавкат Мирзиеев.
С 15 марта, после того, как в Узбекистане был зафиксирован первый случай COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. Было приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами и внутри страны, закрыты пункты пропуска на границе, введен запрет на использование личных автомобилей и мотоциклов. С 1 апреля в Ташкенте и регионах был введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в середине апреля продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
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По данным пресс-службы главы государства, Мирзиеев в среду провел видеоселекторное совещание, где остановился на проводимой в стране работе по противодействию коронавирусной инфекции. "Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять шаги к поэтапному снятию карантина", - заявил Мирзиеев.
Президент, в частности, предложил разрешить прогулки родителей с детьми на прилегающих территориях, перевозки плодоовощной продукции внутри страны, а также смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта. "По мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая", - добавил Мирзиеев.
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По данным пресс-службы главы государства, точная дата снятия ограничений будет определена решением республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.
.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1955, восемь пациентов скончались, 1,06 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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