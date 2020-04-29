В Узбекистане начнут смягчать карантин по коронавирусу

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана начинают поэтапно смягчать карантинный режим, введенный из-за COVID-19, точная дата снятия ограничений будет определена позже, заявил в среду президент страны Шавкат Мирзиеев.
С 15 марта, после того, как в Узбекистане был зафиксирован первый случай COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. Было приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами и внутри страны, закрыты пункты пропуска на границе, введен запрет на использование личных автомобилей и мотоциклов. С 1 апреля в Ташкенте и регионах был введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в середине апреля продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
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По данным пресс-службы главы государства, Мирзиеев в среду провел видеоселекторное совещание, где остановился на проводимой в стране работе по противодействию коронавирусной инфекции. "Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять шаги к поэтапному снятию карантина", - заявил Мирзиеев.
Президент, в частности, предложил разрешить прогулки родителей с детьми на прилегающих территориях, перевозки плодоовощной продукции внутри страны, а также смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта. "По мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая", - добавил Мирзиеев.
По данным пресс-службы главы государства, точная дата снятия ограничений будет определена решением республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.
.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1955, восемь пациентов скончались, 1,06 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.