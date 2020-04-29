В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 330 человек

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 330 человек, это на 5 человек меньше, чем днем ранее, заявил в среду губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число смертей – по-прежнему ужасные новости – 330 человек", - сказал он на брифинге. Всего, по данным властей, в штате скончались 17 968 человек с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.