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Историки изучат документы о преступлениях финских оккупантов в годы войны
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РИА Новости

Историки изучат документы о преступлениях финских оккупантов в годы войны

19:08 29.04.2020 (обновлено: 11:32 30.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) совместно с коллегами из Национального архива Финляндии создадут рабочую группу, которая займется изучением архивных документов, касающихся действий финских оккупантов на советской земле в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости член президиума РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
В среду в режиме видеоконференции прошло совещание членов Российского исторического общества с представителями Национального архива Финляндии. "Поводом для совещания стало введение в научный и общественный оборот достаточно большого массива документов, которые касаются действий финских оккупантов на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны", - сказал Могилевский.
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Он напомнил, что ранее управление ФСБ по Республике Карелия рассекретило и передало в государственный архив региона большой массив документов на эту тему. "Это вызвало необходимость, что называется, "сверить часы", соотнести, какие материалы есть у финской стороны, а какие есть у нас. Убежден, что исследователей еще ждут новые открытия. Мы все заинтересованы в том, чтобы последовательно заполнять белые пятна, которые еще остались в истории Великой Отечественной войны", - отметил Могилевский.
"Мы договорились, что создадим рабочую группу, в которую войдут и российские, и финские историки, и которая внимательно изучит новые документы и соотнесет их с ранее известными, чтобы мы совместно двигались к единой, цельной картине того, что происходило в годы войны в финских концлагерях", - добавил собеседник агентства. В частности, нужно выверить списки людей, содержавшихся в лагерях смерти, а также тех, кто ими управлял и осуществлял охрану, пояснил Могилевский.
По его словам, ближайшим шагом станет опубликование Российским историческим обществом перевода текста обширного доклада, опубликованного Национальным архивом Финляндии в 2019 году и содержащего данные о преступлениях финских оккупантов на советской земле в годы войны. В четверг на сайтах Российского исторического общества и фонда "История Отечества" будет опубликован перевод обзора доклада, а впоследствии – размещен полный текст документа на русском языке.
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"Там приведена достаточно подробная информация о действиях финских эсэсовцев на территории Украины и на Кавказе, основанная как на военных документах, так и на личных документах - дневниках, письмах. Всего речь идет примерно о 1,4 тысячах финских военнослужащих, из которых сохранились личные данные около 1200 из них. По целому ряду из них прослежена их послевоенная судьба - кого-то настигло возмездие, кого-то нет", - сказал Могилевский.
В целом, контакты российских и финских историков плодотворно развиваются, отметил он. Российская сторона с уважением относится к тому значительному вкладу, который финские коллеги вносят в изучение истории Великой Отечественной войны, отметил Могилевский.
"В финском обществе существует дискуссия на эту тему, но, слава богу, она не политизирована, как в некоторых странах. И наши коллеги подтвердили, что для них важна историческая правда, точность исторического знания, основанная на документах. Важно, что наши контакты с финскими коллегами не просто поддерживаются без перерывов, но и продуктивно развиваются", - подчеркнул Могилевский.
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"В основе нашего сотрудничества лежит честное, ответственное отношение к истории и к документам как к историческим источникам. Мы все согласны с тем, что важно поименно знать имена и жертв, и их палачей", - резюмировал он.
Ранее РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и переданные в Национальный архив Карелии не публиковавшиеся ранее свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан. В Следственном комитете РФ организовали проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы войны.
Финляндия после публикации рассекреченных в России материалов о финских концлагерях во время оккупации Карелии призвала открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России. С соответствующим заявлением, имеющимся в распоряжении РИА Новости, выступил МИД страны.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиРоссияРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФинляндияСССРОбщество
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