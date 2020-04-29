Историки изучат документы о преступлениях финских оккупантов в годы войны

В среду в режиме видеоконференции прошло совещание членов Российского исторического общества с представителями Национального архива Финляндии. "Поводом для совещания стало введение в научный и общественный оборот достаточно большого массива документов, которые касаются действий финских оккупантов на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны", - сказал Могилевский.

Он напомнил, что ранее управление ФСБ по Республике Карелия рассекретило и передало в государственный архив региона большой массив документов на эту тему. "Это вызвало необходимость, что называется, "сверить часы", соотнести, какие материалы есть у финской стороны, а какие есть у нас. Убежден, что исследователей еще ждут новые открытия. Мы все заинтересованы в том, чтобы последовательно заполнять белые пятна, которые еще остались в истории Великой Отечественной войны", - отметил Могилевский.

"Мы договорились, что создадим рабочую группу, в которую войдут и российские, и финские историки, и которая внимательно изучит новые документы и соотнесет их с ранее известными, чтобы мы совместно двигались к единой, цельной картине того, что происходило в годы войны в финских концлагерях", - добавил собеседник агентства. В частности, нужно выверить списки людей, содержавшихся в лагерях смерти, а также тех, кто ими управлял и осуществлял охрану, пояснил Могилевский.

По его словам, ближайшим шагом станет опубликование Российским историческим обществом перевода текста обширного доклада, опубликованного Национальным архивом Финляндии в 2019 году и содержащего данные о преступлениях финских оккупантов на советской земле в годы войны. В четверг на сайтах Российского исторического общества и фонда "История Отечества" будет опубликован перевод обзора доклада, а впоследствии – размещен полный текст документа на русском языке.

"Там приведена достаточно подробная информация о действиях финских эсэсовцев на территории Украины и на Кавказе, основанная как на военных документах, так и на личных документах - дневниках, письмах. Всего речь идет примерно о 1,4 тысячах финских военнослужащих, из которых сохранились личные данные около 1200 из них. По целому ряду из них прослежена их послевоенная судьба - кого-то настигло возмездие, кого-то нет", - сказал Могилевский.

В целом, контакты российских и финских историков плодотворно развиваются, отметил он. Российская сторона с уважением относится к тому значительному вкладу, который финские коллеги вносят в изучение истории Великой Отечественной войны, отметил Могилевский.

"В финском обществе существует дискуссия на эту тему, но, слава богу, она не политизирована, как в некоторых странах. И наши коллеги подтвердили, что для них важна историческая правда, точность исторического знания, основанная на документах. Важно, что наши контакты с финскими коллегами не просто поддерживаются без перерывов, но и продуктивно развиваются", - подчеркнул Могилевский.

"В основе нашего сотрудничества лежит честное, ответственное отношение к истории и к документам как к историческим источникам. Мы все согласны с тем, что важно поименно знать имена и жертв, и их палачей", - резюмировал он.

Ранее РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и переданные в Национальный архив Карелии не публиковавшиеся ранее свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан. В Следственном комитете РФ организовали проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы войны.