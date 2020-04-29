Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что свой рабочий пропуск нужно продлить в ближайшие пять дней – до 4 мая включительно.

"Чтобы продлить бесшовно, нужно это сделать в ближайшие пять дней. Потом тоже можно, но придется создавать уже новый рабочий пропуск", - сказал Лысенко.

Он отметил, что опция продления стала доступна уже со среды. "Кнопка "Продлить цифровой пропуск", человек нажимает на нее, проходит авторизацию через смс - и у него появляется пропуск, продленный до 11 мая", - объяснил Лысенко.

Он отметил, что делая продление, человек получает код, у которого меняются первые цифры, означающие срок действия. "Это тот же самый пропуск, но у него меняются первые четыре цифры: было 3004, стало 1105. Это становится основным пропуском у человека. К нему и нужно допривязать номера машин, "Троек". Все остальные пропуска по истечении времени перестанут действовать", - заключил глава департамента.