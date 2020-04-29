В Перу тридцать заключенных умерли от COVID-19

Сотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме

Сотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр – РИА Новости. Тридцать заключенных в Перу умерли от COVID-19, есть жертвы и среди работников пенитенциарной системы, сообщил министр юстиции страны Фернандо Кастаньеда.

"Сотрудникам тюрем было сделано 1739 проб, из которых 224 оказались позитивными, из 224 работников семеро погибли, 16 находятся в больнице, 201 человек находится дома", - сказал он.

Министр сообщил, что заключенным было сделано 1432 анализа, из которых 645 оказались позитивными. "579 больных узников находятся в тюрьмах, 36 в больнице и 30 скончались от COVID-19", - сказал Кастаньеда. По его словам, возможной причиной заражения заключенных стала передача вируса от работников тюрем.

В настоящее время в тюрьмах создаются центры по изоляции заболевших во внутренних дворах и аудиториях, заключенным были отправлены 110 тысяч масок, которые можно стирать до 100 раз, запрещены все типы визитов. Для родственников создана отдельная телефонная линия, на которой они могут получить необходимую информацию.

Всего в тюрьмах Перу содержится 97 тысяч заключенных, там работают 11 тысяч 300 сотрудников.

В Перу подтверждено 31 190 случаев заболевания коронавирусом, 854 погибли, 9179 пациентов поправились.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.