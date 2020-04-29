Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-29T18:55
https://ria.ru/20200429/1570763822.html
Стала известна дата выхода военной драмы "Ржев" на телеканале "Россия"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570763462_25:0:1550:858_1036x0_80_0_0_6a811b6360b31feb120636f56d61bfe0.jpg
РИА Новости

Стала известна дата выхода военной драмы "Ржев" на телеканале "Россия"

18:29 29.04.2020 (обновлено: 18:55 29.04.2020)
619
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма Ржев
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В канун 75-летия Великой Победы, 8 мая, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьера военной драмы Игоря Копылова "Ржев". В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остается лишь небольшая часть роты. Начальство дает приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма Ржев
1 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма Ржев
2 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма Ржев
3 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма Ржев
4 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 4
Кадр из фильма "Ржев"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
По информации пресс-службы телеканала, съемочная группа работала в суровых зимних условиях, в чистом поле. Актеры на себе испытали все трудности солдатского быта.
По мнению режиссера, память о событиях военных лет до сих пор жива и имеет для нас важное значение. Тема фильма связывает наших современников с поколением, на чью долю выпали чудовищные испытания.
Роли исполнили: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.
Лента создана на студии "Триикс медиа" при информационной поддержке телеканала "Россия 1".
Открытие выставки Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют
28 апреля, 13:17Культура
Истории 67 тысяч ветеранов передадут на вечное хранение в Музей Победы
22201031
КультураКино и сериалыНовости культурыРоссия-1 (телеканал)Великая Отечественная война (1941-1945)
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
Лента новостейМолния