Стала известна дата выхода военной драмы "Ржев" на телеканале "Россия"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В канун 75-летия Великой Победы, 8 мая, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьера военной драмы Игоря Копылова "Ржев". В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остается лишь небольшая часть роты. Начальство дает приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кадр из фильма "Ржев" 1 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кадр из фильма "Ржев" 2 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кадр из фильма "Ржев" 3 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кадр из фильма "Ржев" 4 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 1 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 2 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 3 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 4 из 4 Кадр из фильма "Ржев" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

По информации пресс-службы телеканала, съемочная группа работала в суровых зимних условиях, в чистом поле. Актеры на себе испытали все трудности солдатского быта.

По мнению режиссера, память о событиях военных лет до сих пор жива и имеет для нас важное значение. Тема фильма связывает наших современников с поколением, на чью долю выпали чудовищные испытания.

Роли исполнили: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.