Жителей двух районов Новгородской области обязали носить маски

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области ввели дополнительные ограничительные меры с 30 апреля по 11 мая на территории Чудовского и Маловишерского районов, где больше всего зараженных коронавирусом, сообщает официальный канал в Telegram оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 266 подтвержденных случаев заражения, 18 человек уже выздоровели, трое умерли. В Чудовском районе подтверждено 38 случаев заражения, в Маловишерском - 30.
"Губернатор Андрей Никитин ввел дополнительные ограничительные меры на территории Чудовского и Маловишерского районов. С 6.00 30 апреля до 20.00 11 мая ограничен въезд и выезд авто и ж/д транспортом. С 1 по 11 мая приостанавливается регулярное транспортное межмуниципальное сообщение маршрутов протяженностью свыше 50 километров", - говорится в сообщении.
Также для въезжающих на территорию районов будет организовано обязательное прохождение анкетирования, все гости будут предупреждены о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
"Все граждане на территориях Чудовского и Маловишерского районов, находящиеся вне дома, обязаны носить маски, в том числе, изготовленные в домашних условиях, респираторы",— сообщает оперштаб.
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