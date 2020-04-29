Кадыров поручил усилить меры контроля передвижения в Чечне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил усилить меры контроля передвижения в республике в связи с распространением коронавируса.
"Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам Оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения", - написал он в Telegram-канале.
Кадыров добавил, что в Чечне удалось локализовать две вспышки в селениях Новые Атаги и Гойты, в настоящее время новых подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом оттуда нет.
"Все новые зараженные - приехавшие из стран или регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой", - заключил он.
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