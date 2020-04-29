Кадыров поручил усилить меры контроля передвижения в Чечне

"Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам Оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения", - написал он в Telegram-канале.