Путин обсудил с членами Совбеза коронавирус и ситуацию в Ливии

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вопросы борьбы с распространением Вопросы борьбы с распространением коронавируса , прежде всего, в регионах РФ, а также другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии , обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных", - сказал он.

"В контексте обсуждения международной проблематики затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии", - отметил Песков.

"На совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России", - добавил пресс-секретарь президента.