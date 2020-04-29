В Севастополе введут QR-коды для проезда через блокпосты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Власти Власти Севастополя планируют ввести QR-коды для разового проезда в Севастополь на автомобилях, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев

Ранее в Севастополе была введена система пропусков для перемещения по городу на автомобиле - как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

"Что касается QR-кодов для проезда через границу (региона с Республикой Крым - ред.), они очень нужны… если въезжаешь со стороны Крыма, если есть наш пропуск, доказывающий, что ты работаешь, – проезжай. Выезжаешь, и если есть справка от работодателя (в Крыму - ред.) с печатью – выезжай. Во всех иных случаях только через QR-код", - сказал Развожаев в эфире TV ForPost

Развожаев добавил, что форма такого электронного пропуска уже разработана в ситуационном центре Севастополя, он же будет принимать решение о выдаче кода или отказе в нем. Проезд в город без такого разового электронного пропуска или двух видов документов, упомянутых ранее, будет невозможен, сказал глава Севастополя.

Развожаев отметил также, что приезжающие в город на поезде Санкт-Петербург - Севастополь должны будут пройти карантин в обсерваторе либо вернуться обратно.

Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Севастополе, общее число заразившихся выросло до 77, выздоровело девять, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в городе продлен до 30 мая, а самоизоляции - на данный момент до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена система пропусков - как на бумажных носителях, так и в электронном виде.