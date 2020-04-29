Более ста россиян вылетели из Рима на родину на вывозном рейсе

РИМ, 29 апр – РИА Новости. Вывозной рейс "Петербург – Вывозной рейс " Аэрофлота " по маршруту Рим Москва вылетел в среду из римского аэропорта "Фьюмичино", на его борту в Россию вернутся 105 человек, сообщили журналистам в посольстве РФ в Италии.

По словам дипломатов, на борту есть пассажиры круизного лайнера Costa Deliziosa.

"Часть пассажиров была включена в полетный список по просьбе посольства в связи с санитарными соображениями. К сожалению, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета по разным причинам и пока остаются в Италии", - сообщили в посольстве.

Лайнер Costa Deliziosa прибыл неделю назад в порт Генуи. Как сообщили РИА Новости в правительстве области Лигурия, на борту после выгрузки всех пассажиров остались трое россиян. Их предполагалось вернуть на родину силами компании-оператора круиза Costa Crociere через Франкфурт в первых числах мая.

По сообщению посольства, эвакуационный рейс "Аэрофлота" предназначался для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно опубликованным ранее спискам Минкомсвязи РФ, которая координирует отправку рейсов для эвакуации соотечественников в Россию, в списки пассажиров попали 138 человек. Кроме того, как стало известно РИА Новости, во вторник в "Аэрофлот" пришли дополнительные списки на 50 человек.

В среду во "Фьюмичино" приземлился специальный рейс из Москвы для эвакуации итальянских граждан. Обратный рейс в Россию вылетел с опозданием примерно на час.

Некоторые пассажиры действительно не успели добраться до Рима.

Так, например, Екатерина, приехавшая в Италию как турист, получила сообщение о том, что она включена в список пассажиров рейса накануне во второй половине дня. Из города Александрия, который расположен в северной области Пьемонт, до Рима она добраться не смогла из-за действующих из-за карантина транспортных ограничений.

Как рассказала РИА Новости пассажирка рейса по имени Александра, регистрация на рейс началась вовремя в 11.00 (12.00 мск).

В минувшие недели она вошла в число активисток, которые наладили координацию между соотечественниками в чате в Telegram. Для одной из его участниц пришлось даже собрать деньги на рейс в Рим.

"В целом все прошло спокойно, не считая заминок с некоторыми пассажирами. У кого-то билет в системе не высвечивался, кто-то слишком много багажа с собой привез. Насколько мне известно, назад никого не развернули", - сказала Александра.

По ее словам, она зарегистрирована в одном из регионов южного Поволжья, но летит в Московскую область. В Италии она прожила около пяти лет, но на момент закрытия границ занималась переездом. Ей предстояло закрыть рабочий контракт и договор аренды квартиры, а "в Италии это делается долго".

"По факту я осталась без работы и жилья, и, слава богу, рейс объявили в конце апреля", - сказала девушка.

По ее признанию, пассажиры были в основном уставшими, но слегка тревожными.