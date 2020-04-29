Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T22:11
https://ria.ru/20200429/1570758710.html
Более ста россиян вылетели из Рима на родину на вывозном рейсе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Более ста россиян вылетели из Рима на родину на вывозном рейсе

17:01 29.04.2020 (обновлено: 22:11 29.04.2020)
797
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO
Самолет Boeing 777-3MO
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 777-3MO. Архивное фото
РИМ, 29 апр – РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту РимПетербургМосква вылетел в среду из римского аэропорта "Фьюмичино", на его борту в Россию вернутся 105 человек, сообщили журналистам в посольстве РФ в Италии.
По словам дипломатов, на борту есть пассажиры круизного лайнера Costa Deliziosa.
"Часть пассажиров была включена в полетный список по просьбе посольства в связи с санитарными соображениями. К сожалению, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета по разным причинам и пока остаются в Италии", - сообщили в посольстве.
Пассажирский самолет Boeing 777
29 апреля, 09:37Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Ташкента доставил в Москву около 200 россиян
Лайнер Costa Deliziosa прибыл неделю назад в порт Генуи. Как сообщили РИА Новости в правительстве области Лигурия, на борту после выгрузки всех пассажиров остались трое россиян. Их предполагалось вернуть на родину силами компании-оператора круиза Costa Crociere через Франкфурт в первых числах мая.
По сообщению посольства, эвакуационный рейс "Аэрофлота" предназначался для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно опубликованным ранее спискам Минкомсвязи РФ, которая координирует отправку рейсов для эвакуации соотечественников в Россию, в списки пассажиров попали 138 человек. Кроме того, как стало известно РИА Новости, во вторник в "Аэрофлот" пришли дополнительные списки на 50 человек.
В среду во "Фьюмичино" приземлился специальный рейс из Москвы для эвакуации итальянских граждан. Обратный рейс в Россию вылетел с опозданием примерно на час.
Некоторые пассажиры действительно не успели добраться до Рима.
Так, например, Екатерина, приехавшая в Италию как турист, получила сообщение о том, что она включена в список пассажиров рейса накануне во второй половине дня. Из города Александрия, который расположен в северной области Пьемонт, до Рима она добраться не смогла из-за действующих из-за карантина транспортных ограничений.
Вывозной рейс из Лондона в Москву
29 апреля, 21:27Распространение нового коронавируса
Из Британии эвакуируют группу из 92 россиян
Как рассказала РИА Новости пассажирка рейса по имени Александра, регистрация на рейс началась вовремя в 11.00 (12.00 мск).
В минувшие недели она вошла в число активисток, которые наладили координацию между соотечественниками в чате в Telegram. Для одной из его участниц пришлось даже собрать деньги на рейс в Рим.
"В целом все прошло спокойно, не считая заминок с некоторыми пассажирами. У кого-то билет в системе не высвечивался, кто-то слишком много багажа с собой привез. Насколько мне известно, назад никого не развернули", - сказала Александра.
По ее словам, она зарегистрирована в одном из регионов южного Поволжья, но летит в Московскую область. В Италии она прожила около пяти лет, но на момент закрытия границ занималась переездом. Ей предстояло закрыть рабочий контракт и договор аренды квартиры, а "в Италии это делается долго".
"По факту я осталась без работы и жилья, и, слава богу, рейс объявили в конце апреля", - сказала девушка.
По ее признанию, пассажиры были в основном уставшими, но слегка тревожными.
"Но друг к другу все относятся очень по-доброму", - сказала Александра.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
400067
ТуризмНовости - ТуризмРоссияАэрофлотМоскваРимИталияВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
Лента новостейМолния