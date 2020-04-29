В Британии уволили командира подлодки после вечеринки во время карантина

Как сообщил телеканалу военный источник, командир подлодки Джон Льюис остается служить в военно-морских силах. По словам источника, решение в отношении командира было принято не только из-за вечеринки, а после "нескольких инцидентов", когда его решения становились предметом обсуждения.

Как видно на попавшем в социальные сети видеоролике, экипаж подлодки веселился на вечеринке с барбекю и музыкой на базе "Девонпорт" недалеко от города Плимут. Как отмечает источник, только барбекю для подводников, которые долгое время находились в море, вряд ли бы стало причиной расследования. По его данным, такие меры были приняты из-за других "ошибочных решений" командира. Предположительно, он отказался отменять барбекю, несмотря на то, что ему рекомендовали остановить мероприятие.