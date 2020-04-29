В Британии уволили командира подлодки после вечеринки во время карантина

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Командир атомной подводной лодки HMS Trenchant был отстранен от командования после сообщений о том, что он организовал вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего в Великобритании карантина, сообщает телеканал Sky News.
"Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant отстранен от командования", - заявил официальный представитель британских ВМС.
Как сообщил телеканалу военный источник, командир подлодки Джон Льюис остается служить в военно-морских силах. По словам источника, решение в отношении командира было принято не только из-за вечеринки, а после "нескольких инцидентов", когда его решения становились предметом обсуждения.
Ранее телеканал сообщил, что ВМС Великобритании проводит расследование из-за сообщений о том, что командир HMS Trenchant устроил вечеринку для подводников-моряков во время карантина. Точная дата инцидента не называлась, но, по данным источника Sky News, это случилось вскоре после объявления режима самоизоляции.
Как видно на попавшем в социальные сети видеоролике, экипаж подлодки веселился на вечеринке с барбекю и музыкой на базе "Девонпорт" недалеко от города Плимут. Как отмечает источник, только барбекю для подводников, которые долгое время находились в море, вряд ли бы стало причиной расследования. По его данным, такие меры были приняты из-за других "ошибочных решений" командира. Предположительно, он отказался отменять барбекю, несмотря на то, что ему рекомендовали остановить мероприятие.
Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться группами также запрещено.
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