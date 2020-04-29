RT вышел в финал премии Webby Awards в шести номинациях

"Проекты RT будут бороться за People's Voice Award — премию по итогам зрительского голосования Webby Awards, открытого до 7 мая", — говорится в сообщении.

RT уже дважды становился обладателем Webby Awards. В 2018 году премию завоевал проект телеканала #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России. В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play.