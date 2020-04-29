RT вышел в финал премии Webby Awards в шести номинациях

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Документальный VR-фильм RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100, работы видеоагентства Ruptly и проекта In The Now стали финалистами премии Webby Awards.
VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), номинирован на премию в трех категориях — "Иммерсивная и смешанная реальность": "Объемная съемка", "Новости" и "Анимация". Фильм создан в рамках проекта RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым.
AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, вышла в финал в категории "Лучшее использование дополненной реальности". В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых.
Прямые эфиры видеоагентства Ruptly c акций протеста "желтых жилетов" во Франции вышли в финал в категории "Видео: События и лайвстримы". Ролик соцмедиапроекта In The Now (Maffick) cтал финалистом в номинации "Социальное видео: Образование и открытие". Видео рассказывает трагическую историю британского блогера, умершего от рака спустя несколько дней после свадьбы.
"Проекты RT будут бороться за People's Voice Award — премию по итогам зрительского голосования Webby Awards, открытого до 7 мая", — говорится в сообщении.
RT уже дважды становился обладателем Webby Awards. В 2018 году премию завоевал проект телеканала #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России. В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play.
24 апреля, 13:49RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards