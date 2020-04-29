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2020-04-29T16:39
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Спикер Рады Украины созвал внеочередное заседание на четверг
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РИА Новости

Спикер Рады Украины созвал внеочередное заседание на четверг

16:39 29.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков созвал на четверг внеочередное заседание парламента, на котором планируется обсудить возможность применения спецпроцедуры при рассмотрении законопроекта о банковском регулировании, запрещающего возвращение Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому, сообщается в среду на сайте Рады.
Рада планировала рассмотреть ранее поправки к законопроекту о запрете возвращения национализированного Приватбанка Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом его рассмотрение отложилось. Позднее для принятия законопроекта Рада изменила регламент. Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник рассмотрел все поправки к законопроекту и рекомендовал его к принятию в целом.
"Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины на 13.30 (совпадает с мск) 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что также по инициативе председателя Рады в 12.00 в четверг состоится согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).
В повестке дня содержится пункт об обсуждении вопроса, касающегося применения спецпроцедуры при рассмотрении законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
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Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.
При этом ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что голосование Рады по его назначению вице-премьером Украины состоится 30 апреля. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Спикер парламента Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия также заявил, что вопроса о назначении Саакашвили на должность вице-премьера в повестке работы парламента на четверг пока нет.
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