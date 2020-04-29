Спикер Рады Украины созвал внеочередное заседание на четверг

"Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины на 13.30 (совпадает с мск) 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что также по инициативе председателя Рады в 12.00 в четверг состоится согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).