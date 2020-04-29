Онлайн-встреча глав МИД "нормандского формата" пройдет 30 апреля

"Завтра глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата". Планируется обсудить выполнение минского комплекса мер и решений парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года", - сообщила Захарова на брифинге.