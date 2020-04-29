В НИИ Склифосовского увеличивают количество реанимационных коек

Он отметил, что в НИИ имени Склифосовского изначально на лечение коронавируса было открыто 102 койки, из них было 22 реанимационных, 80 – госпитальных. Буквально через неделю после открытия перепрофилировали еще один этаж в реанимацию: сейчас соотношение составляет 37 реанимационных коек, 55 госпитальных. В данный момент переделывают еще два этажа под реанимацию, через 4 дня в больнице будет 67 реанимационных коек и 35 госпитальных.