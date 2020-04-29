В НИИ Склифосовского увеличивают количество реанимационных коек

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Порядка 30-50% пациентов с коронавирусом, поступающих в стационар, требуют наблюдение в реанимации, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.
"По нашему опыту, порядка 30-50% поступающих в стационар требуют наблюдения в реанимации. В связи с этим обычный расчет реанимационного коечного фонда, когда считают, что 10% в больнице должно быть реанимационных коек, он должен быть пересмотрен в увеличении до 30-50%", - рассказал Петриков на онлайн-собрании отделения медицинских наук РАН по вопросам коронавируса на площадке МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в НИИ имени Склифосовского изначально на лечение коронавируса было открыто 102 койки, из них было 22 реанимационных, 80 – госпитальных. Буквально через неделю после открытия перепрофилировали еще один этаж в реанимацию: сейчас соотношение составляет 37 реанимационных коек, 55 госпитальных. В данный момент переделывают еще два этажа под реанимацию, через 4 дня в больнице будет 67 реанимационных коек и 35 госпитальных.
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