ФМБА подал документы на регистрацию тест-системы на антитела к COVID-19

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Документы на регистрацию тест-системы для выявления антител к коронавирусу поданы в среду в Росздравнадзор, заявил генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России Вадим Говорун.
"Сегодня подали на регистрацию набор... Мы довольно тщательно испытывали нашу тест-систему, надеюсь, что она принесет клиницистам некие представления об эпидемиологии и об иммунности этого дела. В ходе испытаний мы смотрели нейтрализацию вируса и появление антител к разным структурным белкам", - сказал Говорун в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10 апреля, 13:21РИА НаукаСоставлена детальная карта генома нового коронавируса