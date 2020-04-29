Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские самолеты

"Учитывая, что отечественное авиастроение находится в тяжелом состоянии, просим вас рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику, что послужит стимулом для сохранения и развития отечественной авиационной промышленности", - говорится в письме.