Эксперты обнаружили в Сети базу данных россиян

По его словам, в базе содержится информация о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли быстрые займы. "Эта база несколько недель назад была выставлена на продажу на одном из специализированных форумов, где ведется торговля персональными данными. В базе есть контактные и паспортные данные, в ряде случаев номера электронных кошельков, а также информация о полученных займах. Продавец предлагает ее за 4 тысячи долларов и утверждает, что ранее база не продавалась", - рассказал Оганесян.