Новак объяснил отрицательные цены на нефть

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак объяснил падение цены на нефть до отрицательной в интервью "Газете.ру".
Он напомнил, что 20 апреля, когда стоимость американской смеси WTI впервые в истории опустилась ниже нуля, было последним днем торговли майскими фьючерсами этой марки.
"Видимо, те, кто держал их до последнего, рассчитывали на выгодную продажу. Но фактически случилась ситуация, когда покупатели не хотели покупать фьючерсы, не понимая, смогут ли они в мае гарантированно обеспечить поставки и хранение этой нефти в физическом выражении", — заявил Новак.
Глава Минэнерго также обратил внимание, что это были поставочные фьючерсы, после погашения которых должна произойти физическая поставка. Именно поэтому цена, по словам министра, упала до отрицательной и продавцам приходилось доплачивать покупателям.
Новак добавил, что сейчас на рынке сложилась нервная ситуация, которая повлияет и на торговлю нефтью в июне.
Ситуация на нефтяном рынке
Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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