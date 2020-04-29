Тетенькина назначили главой Корпорации развития Дальнего Востока

"В АО "КРДВ" назначен генеральный директор. Им стал Дмитрий Тетенькин, до этого занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Аслан Канукоев, который исполнял обязанности генерального директора, ушёл по собственному желанию", - говорится в сообщении.

По словам Тетенькина, одна из первоочередных задач КРДВ – строительство инфраструктуры на территориях опережающего развития. "Объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства. То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру", - передает слова генерального директора КРДВ Минвостокразвития.