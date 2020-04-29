Тетенькина назначили главой Корпорации развития Дальнего Востока

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев ушел с должности по собственному желанию, на его место назначен Дмитрий Тетенькин, занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает Минвостокразвития.
Канукоев занимал должность гендиректора КРДВ с февраля 2019 года. АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток в регионах Дальневосточного федерального округа.
"В АО "КРДВ" назначен генеральный директор. Им стал Дмитрий Тетенькин, до этого занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Аслан Канукоев, который исполнял обязанности генерального директора, ушёл по собственному желанию", - говорится в сообщении.
"Выражаю благодарность Аслану Султановичу за работу", - передает слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова пресс-служба Минвостокразвития.
По словам Тетенькина, одна из первоочередных задач КРДВ – строительство инфраструктуры на территориях опережающего развития. "Объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства. То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру", - передает слова генерального директора КРДВ Минвостокразвития.
Дмитрий Тетенькин родился 27 января 1976 года в городе Райчихинск Амурской области. У него два высших образования: он инженер-строитель по специальности промышленное и гражданское строительство, а также юрист. С 2012 по 2014 годы занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014 по 2015 годы – заместитель главы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Амурской области. В августе 2018 года Дмитрий Тетенькин перешел на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.