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2020-04-29T15:49
https://ria.ru/20200429/1570752981.html
Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра запланирован на 3 мая
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РИА Новости

Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра запланирован на 3 мая

15:49 29.04.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра, по предварительным данным, планируется на 3 мая, сообщили в посольстве РФ на острове.

"Вниманию российских граждан на Кипре, ожидающих возвращения в Российскую Федерацию. По предварительным данным, имеющимся у посольства, 3 мая планируется рейс "Аэрофлота" с Кипра в Россию. Ждем официального подтверждения этой информации и уточнения маршрута перелета", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

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Ранее в пресс-службе российской дипмиссии на Кипре сообщили РИА Новости, что число россиян, желающих вернуться на родину, достигло 500.
Десятого апреля спецрейсом "Аэрофлота" с Кипра в Россию вернулись 169 россиян по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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