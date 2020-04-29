Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра запланирован на 3 мая

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра, по предварительным данным, планируется на 3 мая, сообщили в посольстве РФ на острове.

"Вниманию российских граждан на Кипре, ожидающих возвращения в Российскую Федерацию. По предварительным данным, имеющимся у посольства, 3 мая планируется рейс "Аэрофлота" с Кипра в Россию. Ждем официального подтверждения этой информации и уточнения маршрута перелета", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Ранее в пресс-службе российской дипмиссии на Кипре сообщили РИА Новости, что число россиян, желающих вернуться на родину, достигло 500.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.