В Госдуме назвали Украину главной пострадавшей от санкций против России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина находится в эпицентре санкционной войны между Евросоюзом и Россией, экономика этой страны в результате может оказаться самой пострадавшей стороной, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя слова зампреда Европарламента о неэффективности санкций ЕС против РФ.
Ранее заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил в интервью РИА Новости, что антироссийские санкции ЕС показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, однако вряд ли можно ожидать их пересмотра в ближайшее время.
Депутат Панина считает, что впервые такая откровенная оценка последствий антироссийских санкций прозвучала из уст европейского чиновника столь высокого уровня. Вместе с тем, по мнению политика, правящим кругам Евросоюза стоит задуматься над тем, какой ущерб санкции наносят самой Украине, ради которой, согласно официальным заявлениям, они и вводились.
"Находясь в эпицентре санкционной войны между ЕС и Россией, Украина несет огромный ущерб. Возможно, в ближайшем будущем в ходе объективных подсчетов выяснится, что украинская экономика является самым главным пострадавшим в этой истории", - заявила Панина.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги
Депутат добавила, что украинская продукция не востребована на европейских рынках, а российский рынок для нее во многом потерян. По ее словам, сейчас лучшее, что могут сделать европейские политики не только для Украины, но и для своих стран, - прекратить санкционную войну с РФ и восстановить нормальное функционирование международных экономических связей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.