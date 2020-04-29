В Госдуме назвали Украину главной пострадавшей от санкций против России

Ранее заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил в интервью РИА Новости, что антироссийские санкции ЕС показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, однако вряд ли можно ожидать их пересмотра в ближайшее время.

Депутат добавила, что украинская продукция не востребована на европейских рынках, а российский рынок для нее во многом потерян. По ее словам, сейчас лучшее, что могут сделать европейские политики не только для Украины, но и для своих стран, - прекратить санкционную войну с РФ и восстановить нормальное функционирование международных экономических связей.