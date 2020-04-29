Суд отложил прения по делу матери, оставившей ребенка в московском парке

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бабушкинский суд Бабушкинский суд Москвы на 28 мая отложил прения сторон по делу матери ребенка, оставленного в лесном массиве парка "Лосиный остров", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебное заседание было отложено с 29 апреля на 28 мая в связи мерами по снижению риска распространения коронавирусной инфекции", - рассказал собеседник агентства. Месяц назад судом было принято аналогичное решение.

Предполагается, что на следующем заседании прокурор запросит для женщины наказание или заявит о необходимости её принудительного лечения.

Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". В районе глаз у плетёного мешка были вырезаны небольшие отверстия, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провёл в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от неё и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.

Через несколько дней суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с несовершеннолетним. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров констатировал, что "мать оставила ребенка помирать".

Шестилетний мальчик некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию, где он находится и сейчас. В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс, нередко его навещает бабушка - она хотела взять внука под опеку, однако в интересах следствия и здоровья ребенка его решили пока оставить в центре.

Куликова же по итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы была признана нуждающейся в принудительном лечении. Исследованием установлено, что в момент совершения инкриминируемых деяний обвиняемая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.