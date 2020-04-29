Инфекционист объяснила необходимость карантина

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сам по себе карантин не может полностью остановить коронавирус, он нужен для наращивания потенциала системы здравоохранения, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
"Сам по себе карантин не может полностью остановить вирус, в первую очередь, карантин необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости",- сказала Малинникова в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения коронавируса.
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