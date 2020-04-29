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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T15:32
https://ria.ru/20200429/1570751463.html
Петербургский полярник сравнил самоизоляцию с походом в Антарктиде
https://cdn25.img.ria.ru/images/155934/53/1559345302_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_7820f5bf31cb51aa8f081164e6fac8f0.jpg
РИА Новости

Петербургский полярник сравнил самоизоляцию с походом в Антарктиде

15:32 29.04.2020
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© Фото : предоставлено Алексеем ЕкайкинымВедущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
© Фото : предоставлено Алексеем Екайкиным
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин признался, что с трудом переносит самоизоляцию по коронавирусу, несмотря на опыт работы в полярных экспедициях.
"Я сейчас тоже сижу в изоляции, пошла уже пятая неделя. И я плохо ее переношу, становится не по себе от такого режима. Хоть какое-то развлечение - выйти в магазин раз в три дня. Так что мне тоже нынешняя ситуация дается с трудом", - рассказал Екайкин, слова которого приводит пресс-служба вуза.
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По его оценке, главным "рецептом" борьбы со скукой и ссорами при вынужденной изоляции является работа. "Когда занят, просто нет времени ни скучать, ни ругаться. Даже если нет удаленной работы, ее непременно нужно придумать. И обязательно выполнять физические упражнения. Не столько для того, чтобы не потолстеть - хотя и это тоже важно, сколько для выработки тех самых эндорфинов. Радость приходит, когда напрягаются мышцы", - отметил полярник.
Он рассказал, что приезжает в Антарктиду только на летний сезон, когда экспедиции длятся несколько месяцев, а не более года, как при зимовке на полюсе. При этом самая продолжительная экспедиция с участием ученого длилась шесть месяцев, из которых четыре он пробыл на станции "Восток" в центральной Антарктиде.
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"На станции "Восток" со мной жили и работали около 20 человек. На два месяца мы выходили в поход - к станциям "Прогресс" и "Мирный". В походе участвовали не все, к тому же мы разбивались на группы и жили в домиках на санях по три-четыре человека. Это, пожалуй, самая близкая к карантину ситуация: деваться в походе из этого домика некуда. На стоянках, конечно, можно выйти погулять, но недалеко и ненадолго", - поделился Екайкин.
В Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции до 12 мая действует обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.
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