В Татарстане собрали продуктовые наборы для 55 тысяч нуждающихся

КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Масштабная благотворительная акция "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" стартовала в Татарстане по инициативе президента республики Масштабная благотворительная акция "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" стартовала в Татарстане по инициативе президента республики Рустама Минниханова – для 55 тысяч нуждающихся собрали продуктовые наборы, которые каждый из получателей получит четыре раза в ближайшие два месяца, сообщает пресс-служба правительства республики.

"По инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова в республике стартовала масштабная благотворительная акция "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" - доставка продуктовых наборов для 55 тысяч семей, находящихся в сложной ситуации. Доставка первой партии продуктовых наборов началась в Казани , Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ближайших двух месяцев по каждому из адресов продуктовый набор будет доставлен четыре раза. Таким образом, общее количество наборов, предназначенных татарстанцам, составляет 220 тысяч – это 200 грузовых "КамАЗов" или 50 вагонов. В набор входят крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, чай, сахар и сладости.

Список получателей продуктов определен министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Самая большая группа получателей – 23 тысячи человек – это дети в возрасте старше 8 лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (8938 рублей). Продуктовые наборы также получат более 16 тысяч одиноких пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума (7311 рублей) и 9 тысяч детей, родители которых являются индивидуальными предпринимателями или зарегистрированы в качестве самозанятых в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, помощь поступит в семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, в семьи опекунов и в семьи в социально опасном положении.

Из 55 тысяч получателей почти 15 тысяч человек проживают в Казани, 6,1 тысячи – в Набережных Челнах, 3,2 тысячи – в Нижнекамском районе , более 2,2 тысячи – в Альметьевском районе . Первый из четырех продуктовых наборов все адресаты получат уже до 5 мая.

Финансовую поддержку проекту оказывает Ак Барс банк. Помощь осуществляется в рамках республиканского движения "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", созданного для оказания всесторонней поддержки жителям республики. Движение объединяет руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. Поддержка жителей продуктами – лишь один из видов помощи татарстанцам. Участники движения также оказывают волонтерскую, финансовую, информационную, психологическую, образовательную поддержку.