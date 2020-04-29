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Минкомсвязи готовит пакет инициатив по либерализации рекламы
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РИА Новости

Минкомсвязи готовит пакет инициатив по либерализации рекламы

15:11 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минкомсвязи РФ готовит пакет инициатив по либерализации рекламы, будет обсуждаться вопрос рецептурных лекарств, алкогольной продукции и ряда спортивных мероприятий, а вот введение обязательных профстандартов в сфере СМИ поддержано никогда не будет, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.
"Если говорить про государственную политику и государственное внимание к (коммуникационной) индустрии, то я могу сказать, к чему мы готовы. Мы точно готовы к диалогу с индустрией. Мы точно готовы вместе с индустрией расширять сферы ее деятельности, в том числе это касается и дальнейшей либерализации рекламного законодательства. Мы уже сейчас готовим очередной пакет инициатив по либерализации рекламы. В том числе этот пакет инициатив должен быть ответом на те экономические проблемы, которые у нас сейчас происходят в стране", - рассказал Волин в рамках дискуссии "Бизнес-реальность коммуникационной индустрии - 2020".
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"И мы точно будем обсуждать вопрос и рекламы рецептурных лекарств, и части алкогольной продукции, возможно посмотреть, можно ли что-то подумать по поводу спортивных мероприятий типа спортивного покера и тому подобного", - добавил он.
При этом министерство, по словам Волина, никогда не поддержит введение обязательных государственных профессиональных стандарты в отношении СМИ.
"Мы гордимся тем, что за 8 лет не согласовали ни одного профстандарта, и ни одного не согласуем. Потому что мы твердо уверены в том, что только владелец бизнеса или главный редактор должны определять, какой сотрудник с какими квалификациями им нужен сегодня", - заявил Волин. По его мнению, если такие стандарты будут обязательными, то неминуемо появятся те, кто начнут "учить владельца бизнеса, какие сотрудники у него должны работать".
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Министерство, по его словам, также никогда не согласится на обязательное участие коммуникационной индустрии в саморегулируемых организациях - в этом плане Минкомсвязи исходит из того, что у бизнеса должна быть возможность выбора.
"Мы готовы поддержать индустрию с точки зрения выработки общих норм и критериев, в том числе со стороны индустрии. Мы готовы вступать площадкой по коммуникациям с другими отраслями и по поиску баланса интересов. Мы готовы поддерживать инициативы индустрии с точки зрения законодательного и нормотворческого регулирования. Мы всегда будем помогать индустрии в отстаивании ее интересов в случае ущемления на зарубежных рынках", - добавил Волин.
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