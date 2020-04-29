МИД Великобритании рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению

ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии надеется на завершение переговоров по торговому соглашению с ЕС до конца года, несмотря на пандемию коронавируса, заявил глава МИД Доминик Рааб.
"Позиция (правительства) остается неизменной: переходный период (после Brexit) завершится в декабре. Великобритания намерена заключить торговое соглашение. Продление переговорного периода приведет к росту неопределенности... и нанесет удар по бизнесу", - сказал Рааб, выступая в парламенте.