Белая медведица Аврора из Красноярска погибла после нападения "жениха"

КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Белая медведица Аврора из красноярского зоопарка, которую отправили к "жениху" в Ижевск, погибла после его нападения, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава красноярского парка флоры и фауны "Роев Ручей" Андрей Горбань.
В начале марта Аврору доставили в Ижевск в зоопарк для продолжения потомства к белому медведю Балу.
"Невыносимо тяжело сообщать трагические новости. Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в "Роевом Ручье". Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды", - написал Горбань.
Он пояснил, что со стороны медведя была неожиданная вспышка агрессии. Видео с конфликтом сейчас отсматривают специалисты, пытаясь понять причины произошедшего.