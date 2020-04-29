Белая медведица Аврора из Красноярска погибла после нападения "жениха"

"Невыносимо тяжело сообщать трагические новости. Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в "Роевом Ручье". Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды", - написал Горбань.