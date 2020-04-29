Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
Ранее специалисты сообщали, что эпидемия может закончиться в стране в конце июля. Затем в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна уточнили, что вспышка коронавируса окончательно завершится 19 августа. Эксперты отмечали, что сдвиг по датам может быть в любую сторону в зависимости от ситуации в России, принятых мер и поведения жителей страны.
"Я понимаю, что они считали на основании каких-то моделей и вводили туда некие данные. Но, на мой взгляд, и модели недостаточно адекватные пока, и данных пока не хватает", — сказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что подобные выводы довольно трудно прогнозируются.
"Я бы хотел, чтобы они дали прогнозы по другим странам, там, где уже происходят снижения заболеваемости, чтобы можно было сравнивать, на чем основываются их прогнозы", — добавил он.
По данным ВОЗ, а мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.